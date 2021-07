Enrique Peña Nieto et Tania Ruiz Eichelmann réapparaissent très amoureux

Il y a quelques minutes Tania Il a partagé via son compte Instagram officiel une photographie sur laquelle on peut voir le couple de pouvoir très heureux et la raison pour laquelle elle a posté l’image est très spéciale : pour fêter l’anniversaire de l’ancien président, avec un message très affectueux.

“Aujourd’hui en cette date très importante, où nous sommes remplis de bons voeux, de louanges, de bénédictions et de ce que chacun porte en lui. Joyeux anniversaire, mon petit ami ! Quel bonheur et bonheur de pouvoir fêter un an de plus à tes côtés. Toujours me donnant la même illusion et le même bonheur de célébrer ce jour”, a-t-il écrit Ruiz Eichelmann.

Tania a remercié l’univers d’avoir la possibilité de continuer à romancer avec Petit-fils de Peña: “Pour cette partie de moi que vous êtes là. La vie m’a donné l’opportunité d’être avec vous ces années et Dieu a la bénédiction de pouvoir vous embrasser, vous aimer et continuer à construire dans cet espace que nous avons et vivons aujourd’hui , qui est la chose la plus précieuse”.

Le mannequin était très inspiré au moment de souhaiter tout le meilleur à celui qui s’appelle affectueusement « mon beau petit ami », pour pouvoir continuer à profiter de son amour : « Notre temps ! Notre vie ! J’ai trouvé un partenaire et nous nous sommes construits la relation au jour le jour”.