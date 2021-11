Enrique Rocha décède à 81 ans

Enrique Miguel Rocha Ruiz est né à Silao, Guanajuato le 5 janvier 1940 et sa carrière s’est surtout démarquée en donnant vie à des méchants à la télévision.

Une perte énorme pour le monde du divertissement, une légende mon cher et admiré Enrique Rocha, que Dieu bénisse le bon « Rochón ». Cela va nous manquer. DÉCHIRURE – Reynaldo López (@reynaldolopeztv) 8 novembre 2021

Il a commencé sa carrière dans le feuilleton La mentira en 1965. Il est l’un des acteurs avec la plus longue carrière et est l’acteur avec le plus grand nombre de personnages antagonistes -14 au total- en raison de son apparence et de sa voix épaisse.

Parmi certains des mélodrames sur lesquels il a travaillé ces dernières années, des titres tels que I Declare Guilty, Italian Girl Comes to Marry, True Loves, A Lucky Family with a Wild Heart, Serafín, My Little Naughty et Rubí se démarquent.

