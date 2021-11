Enrique Rocha le célèbre premier acteur mexicain perd la vie

Enrique Rocha perd la vie, reconnu « acteur méchant » | Instagram

Une fois de plus, une nouvelle qui a attristé et en même temps impacté le monde du divertissement au Mexique, c’est le départ du premier acteur Enrique Rocha, reconnu pour ses rôles dans des feuilletons mexicains, pour avoir joué des méchants.

Enrique Rocha avait 81 ans, malheureusement aucun autre détail n’a été partagé sur ce qui s’est passé, il est prévu que des proches ou en tout cas l’Association nationale des acteurs, mieux connue sous le nom d’ANDA, partagent des informations.

La personne chargée de partager la nouvelle était Óscar Espejel, employé de l’acteur, originaire de Silao, Guanajuato, Mexique, né le 5 janvier 1940.

Cela peut vous intéresser : Andrea Legarreta se ferait insulter par Sherlyn : « Crazy old woman »

Enrique Rocha a commencé sa carrière en 1963, il a eu l’opportunité de participer à un total de 33 feuilletons mexicains le premier d’entre eux était « Guadalajara en Verano » en 1965, le dernier qu’il a enregistré en 2018 s’appelait « Me Declaro Culpable ».

Enrique Rocha perd la vie, reconnu « acteur méchant » | Instagram lamejormid

En plus de participer à des mélodrames, Rocha a eu une large carrière d’actrice, elle a également participé à 38 films, dans certains d’entre eux qu’elle a doublés comme dans le livre de la jungle et qui est d’ailleurs le dernier qu’elle a enregistré en 2016.

Les acteur Il se caractérisait par une voix grave et profonde comme l’acteur cubain César Évora, c’est pourquoi il en a également profité pour enregistrer Once Upon a Time, une série de nouvelles qui comprenait des classiques.

Comme il est d’usage sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, la nouvelle du départ de l’acteur est immédiatement devenue une tendance, dans le service de microblogging, nous avons trouvé jusqu’à présent 3 717 tweets à ce sujet.

Selon une publication partagée par Joaquín López Dóriga, ils affirment que la carrière de Enrique Rocha Cela a commencé par « Tu as une très bonne voix. »

Sans aucun doute, l’acteur, à chacune de ses apparitions en tant que méchant dans une telenovela, est devenu le plus détesté de tout le Mexique, il ne fait aucun doute qu’il était excellent dans ses rôles à ce jour, il est rappelé par certains mélodrames, nous en énumérera quelques-uns ci-dessous :

Deux femmes, un chemin rebelle Cœur sauvage Les chemins de l’amour Une Italienne vient se marier Le privilège d’aimer

Plusieurs internautes regrettent son départ et ont écrit de jolis commentaires dédiés à la famille, à propos de sa démission anticipée, quelques photos de ses apparitions dans différents feuilletons ont également été partagées, la plus marquante étant Rebelde.

Enrique Rocha fera sans aucun doute partie des personnes dont les internautes se souviendront affectueusement, mais aussi les comédiens qui ont eu à l’occasion l’occasion de travailler avec lui.