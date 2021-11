Enrique Rocha, méchant emblématique du feuilleton, est décédé – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’acteur Enrique Rocha est décédé ce dimanche à 81 ans ans, comme l’a confirmé Óscar Espejel, un employé du célèbre acteur.

Sans avoir encore dévoilé les détails du décès, divers utilisateurs Ils ont commencé à adresser leurs condoléances aux proches de l’homme né à Guanajuato en 1940.

Le producteur de Televisa Reynaldo López a confirmé la nouvelle sur son compte Twitter : « Une perte énorme pour le monde du divertissement, une légende mon cher et admiré Enrique Rocha, que Dieu bénisse le bien » Rochón. Cela va nous manquer. RIP », a-t-il écrit.

Enrique Miguel Rocha Ruiz est né à Silao, soulignant sa carrière principalement pour avoir donné vie à un grand nombre de méchants à la télévision, en plus d’être pleinement identifié par son ton de voix sérieux, avec lequel il a également participé à des publicités et à des projets de voix off.

Infobae