Enriqueta Jiménez perd la vie était: “La Prieta Linda”

Encore une fois, une nouvelle que tout fan rendrait extrêmement triste est qu’une de ses idoles perd la vie, c’est arrivé récemment avec le chanteur Enriqueta Jiménez qui était connu sous le nom de “La Prieta Linda“. ou Queta Jiménez.

Rapidement, la nouvelle a commencé à devenir virale, en particulier dans le divertissement, en particulier sur les réseaux sociaux, où ils étaient chargés de mentionner ce qui s’était passé en premier lieu.

Selon une vidéo qui a été partagée sur une chaîne YouTube partagée ce 21 septembre, un peu est évoqué sur la vie et l’œuvre du célèbre chanteur de la Cinéma d’or mexicain.

Cela a une durée de 1:46 minutes, la chaîne qui a partagé cette nouvelle est de Los Capitanes HD, nous la partagerons avec vous tout de suite.

En plus d’être chanteuse, Enriqueta était aussi actrice, elle est née le 4 juillet 1933, en fait elle a récemment fêté ses 88 ans, dans la vidéo en question il est dit que l’événement était dû à des causes naturelles et que la famille n’a jusqu’à présent pas voulu partager plus d’informations.

On peut comprendre qu’ils préfèrent rester à l’écart et dans une certaine mesure hermétiques, en termes de partage d’informations qui causeraient sûrement encore plus de douleur aux membres de la famille.

Probablement sous peu la famille elle-même décidera de partager un peu plus les détails de son départ, simplement pour informer qui étaient ses admirateurs, qui en ont parlé sur les réseaux sociaux.

Comme prévu, Joaquín López Dóriga a été l’un des premiers à partager cette nouvelle sur son compte Twitter, regrettant la nouvelle et adressant ses condoléances à sa famille.

La Prieta Linda a déjà rencontré son grand ami Juan Gabriel, Rest in Peace », a partagé un internaute.

Ce chanteur est devenu le premier à enregistrer une chanson aux côtés d’Alberto Aguilera Valadez mieux connu sous le nom de Juan GabrielQuand il était encore un étranger, puisqu’il l’a aussi aidé à sortir de prison lorsqu’il était à Lecumberri, ils sont sans aucun doute devenus de grands amis.

Sans doute à côté de Lola Beltrán cette célèbre chanteuse interprète de tubes comme “Tu ne me reverras plus“,” Sur les ailes de l’oubli “, ” Rio grandi ” et ” Ce qui manque “, font partie de son vaste répertoire et de la musique qui a fait d’elle l’une des plus grandes interprètes de la musique. musique ranchera.

Queta Jiménez était la tante de Pepe Aguilar et Antonio Aguilar, qui sont les enfants de Fleur sauvage, ils partageront sûrement bientôt leurs condoléances via leurs réseaux sociaux.