Enseignant mis en congé après avoir intimidé un élève parce qu’il ne portait pas de masque pendant le déjeuner ⋆ .

Une enseignante d’une école de Poynette, dans le Wisconsin, a été mise en congé administratif, après qu’une vidéo de sa réprimande contre un élève pour ne pas porter de masque au déjeuner est devenue virale.

La vidéo, qui a été initialement publiée sur TikTok, montre l’enseignante s’adressant à l’élève qui est assis en train de manger son déjeuner sans masque dans la classe. «Je m’en fiche que tu sois vacciné, espèce de petite merde,» dit le professeur, réprimandant l’élève. «Je ne veux pas tomber malade et mourir. Il y a d’autres personnes que vous pouvez infecter simplement parce que vous êtes vacciné. Vous savez quoi? Vous n’êtes pas une personne spéciale ici.

«Vous devriez entendre comment tout le monde parle de vous ici», a poursuivi l’enseignant dans la vidéo, qui a d’abord été publiée sur TikTok puis sur Twitter. “Tu es un enfoiré. Tu es un enfoiré. Et vous devez avoir du respect pour les autres personnes dans votre vie. Vous n’êtes pas un grand homme sur le campus, arrêtez de vous promener ici comme si vous aviez un bâton dans les fesses.

AMÉRIQUE AAAAAAAA 😭😭💀 pic.twitter.com/RNkpQfR6Iq – Simone Hanna (@simonelhanna) 14 mai 2021

Dans une deuxième vidéo, l’enseignant, qui en attaquant l’élève a ignoré les directives actuelles du CDC selon lesquelles les personnes vaccinées n’ont pas besoin de porter un masque, a affirmé que les gens «faisaient seulement semblant» d’aimer l’élève. «Dans quelques années, regardez-moi, et ensuite vous vous direz, oh hé, je me suis trompé à son sujet», a répondu l’étudiant.

LIRE LA SUITE: «LAISSONS-LES ÊTRE DES ENFANTS»: Ron DeSantis dit que «les enfants n’ont pas besoin de porter ces masques»

«Dans quelques années, je sais exactement où vous allez être, parce que les gens avec votre attitude ne vont pas très loin», a répondu le professeur. «Vous traitez les gens comme de la merde, et ceux qui traitent les gens comme de la merde ne vont pas très loin.» Le professeur a affirmé que l’élève était «l’un des enfants les plus irrespectueux que j’aie jamais vus dans les couloirs de ce lycée».

À la suite de l’incident, l’administrateur du district de Poynette, Matt Shappell, a déclaré dans une annonce sur Facebook qu’ils étaient «au courant» de la vidéo, qui a été filmée mardi, et que le district «ouvre une enquête et que l’enseignant impliqué a été mis en congé administratif. en attendant le résultat de l’enquête. » Il a ajouté qu’ils ont contacté les parents de l’élève et «prennent des mesures pour apporter le soutien approprié à l’élève concerné».