enseignants écossais contraints de demander réparation après avoir subi des blessures « inacceptables » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Michael Marra a levé le voile sur le montant substantiel d’indemnisation que les enseignants ont reçu en Écosse après avoir été frappés par leurs élèves. M. Marra, qui est le secrétaire du cabinet fantôme pour l’éducation et les compétences en Écosse, a condamné la violence et a révélé que c’était devenu un thème récurrent d’entendre des élèves maltraiter physiquement leurs propres enseignants à l’école. Les enseignants écossais ont reçu plus de 160 000 £ de demandes d’indemnisation pour agressions et autres blessures à l’école cette année civile.

Un enseignant à lui seul a obtenu un énorme paiement de 38 777 £ après avoir été brutalement attaqué par un élève dans la salle de classe et avoir subi par la suite des blessures qui ont changé sa vie.

Le nom des écoles et l’identité des enseignants ne sont pas divulgués pour des raisons de sécurité.

M. Marra a déclaré à Colin Brazier de GB News qu’une petite partie de l’indemnisation avait été versée pour couvrir des accidents mineurs liés au travail dus à « un équipement mal entretenu », par exemple, mais a insisté sur le fait qu’il était intolérable que les enseignants soient battus sur leur propre lieu de travail. .

Il a déclaré: «Mais il y a évidemment du contenu où des enseignants ont été agressés, ce qui est totalement inacceptable lorsque les gens vont à leur travail et subissent des violences.

« Cela met en lumière un problème de vraie discipline à l’école.

« Et c’est le résultat de la très grande taille des classes, d’un manque d’enseignants et au cours des 14 dernières années, nous avons assisté à une augmentation marquée du nombre d’enseignants dans les écoles écossaises. »

Le secrétaire général de l’EIS, Larry Flanagan, a déclaré : « La cause la plus fréquente de blessures reste les glissades, les trébuchements et les chutes.

« Ces types d’incidents sont entièrement évitables si les procédures de santé et de sécurité appropriées sur le lieu de travail sont correctement respectées.

Au total, 18 membres ont reçu une indemnisation d’un montant de 167 685 £ après avoir subi des blessures mineures ou majeures alors qu’ils travaillaient dans des écoles écossaises.

Bien qu’encore élevé, ce nombre représente une baisse significative par rapport au total de 700 000 £ en 2020.

Et étonnamment, la majorité des paiements concernaient des accidents et non des agressions.

Un enseignant a réclamé 14 137 £ après avoir ouvert une porte qui a heurté une autre porte, provoquant une blessure à l’épaule.

Des paiements totalisant plus de 31 000 £ ont été versés aux enseignants qui sont tombés ou ont glissé pendant leurs heures de travail.