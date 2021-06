Enseignement à distance : comment les écoles en ligne facilitent l’apprentissage de la maîtrise au milieu de la pandémie de coronavirus

Le dictionnaire Webster décrit le terme « Maîtrise » comme une compétence ou une connaissance qui fait de quelqu’un un maître d’un sujet.

Par Yeshwanth Raj Parasmal

Les scénarios mondiaux changeants ont transformé la façon dont « l’apprentissage » est perçu. Certains continuent de s’en tenir aux méthodologies conventionnelles, tandis que d’autres ont transgressé vers des créneaux de niche qui incluent le perfectionnement des compétences et l’acquisition de la maîtrise des concepts appris. Malgré l’ajout assez récent du terme « apprentissage de la maîtrise » au vocabulaire du système scolaire indien, ce n’est pas une notion entièrement inconnue. La plupart des salles de classe de notre pays ont suivi la philosophie « Moving On », avec des enseignants qui suivent le programme dans une période stipulée comme une pratique acceptée. Les écoles adoptant l’éducation sur des plateformes virtuelles et l’apprentissage en ligne devenant une voie acceptée pour acquérir une éducation de qualité, ce discours commence maintenant à changer.

Comprendre l’apprentissage de la maîtrise

Le dictionnaire Webster décrit le terme « Maîtrise » comme une compétence ou une connaissance qui fait de quelqu’un un maître d’un sujet. Le modèle d’apprentissage de la maîtrise s’articule autour du dogme fondamental selon lequel un enseignant s’assure que l’étudiant saisit pleinement le concept enseigné sans limiter le processus logistiquement en termes de temps et de ressources. L’objectif du processus est que l’élève acquière une « compréhension complète d’un sujet donné ».

Au fil des ans, Mastery Learning a évolué dans sa définition. Un moyen simple de comprendre le concept serait à travers un exemple.

Scénario 1 – L’élève A et l’élève B apprennent dans une salle de classe et devraient comprendre un nouveau concept dans une durée donnée

L’élève A est fort en mathématiques et assimile facilement le concept de la méthode unitaire, tandis que l’élève B a du mal à comprendre ses bases. Après deux cours de 30 minutes et quelques questions de devoirs, le lendemain, l’enseignant passe à l’enseignement des graphiques à barres et des camemberts. Alors que l’étudiant A peut suivre, l’étudiant B continue de lutter avec le premier concept et ne peut pas se concentrer sur le nouveau sujet, perdant également.

Scénario 2 – Adopter l’approche d’apprentissage de la maîtrise

Pendant que l’élève A réussit la méthode unitaire et passe aux graphiques à barres, etc., l’enseignant permet à l’élève B de continuer à poser des questions sur la méthode unitaire, propose des tests pratiques supplémentaires, répond à des requêtes minutieuses et réexplique le concept jusqu’à ce que l’élève B le comprend parfaitement. L’enseignant passe ensuite à l’enseignement du sujet suivant.

Le rôle des écoles en ligne

L’idée derrière cette idéologie est que chaque étudiant peut maîtriser les concepts enseignés si ses conditions le permettent. Dans une classe de troupeau avec un ratio élèves-enseignant de 1:30, il devient de plus en plus difficile pour un instructeur de maintenir et de mettre en œuvre la matrice souhaitée pour l’apprentissage de la maîtrise.

Réinventer la dynamique de la classe dans laquelle les élèves apprennent à leur rythme et disposent de plus de temps pour faire face au programme est un tremplin vers un avenir meilleur. En identifiant et en comblant cet écart de besoins, les écoles en ligne ont construit des salles de classe d’apprentissage virtuelles afin que les étudiants, en particulier dans leurs années fondamentales, aient accès à un soutien constant de leurs enseignants.

Les outils Ed-Tech avancés utilisés par les écoles en ligne offrent aux enseignants la liberté de différencier l’apprentissage des élèves, de donner des commentaires individuels, de procéder à des évaluations sur la base du niveau de compréhension et d’aptitude d’un enfant et de structurer la classe d’une manière qui profite à chaque élève individuellement. Parallèlement à cela, les étudiants peuvent également avoir accès sans distraction à un enseignant qualifié au fur et à mesure de leurs besoins. Les élèves qui accèdent aux écoles en ligne apprennent souvent sous la supervision de leurs parents, et sans camarades de classe pour détourner leur attention, ils peuvent en saisir davantage. Cela augmente encore la rétention des concepts appris à long terme.

Les modèles d’apprentissage mixte, tels que ceux proposés par les écoles en ligne, encouragent les étudiants à prendre en charge leur processus d’apprentissage, les poussant à appliquer leurs connaissances existantes et à investir dans la recherche pour tirer le meilleur de ce qui est enseigné. Dans de tels cas, les étudiants choisissent souvent de concentrer leurs efforts et de passer du temps sur de nouveaux concepts qui piquent leur intérêt et continuent de diriger leurs énergies jusqu’à ce qu’ils les comprennent pleinement. Lorsque les étudiants apprennent de manière indépendante dans un environnement qui encourage la croissance, la plupart du temps, ils approfondissent l’idée et retiennent son application plutôt que de s’en souvenir pour la recréer sur une feuille d’examen.

Le modèle d’apprentissage de la maîtrise s’articule principalement autour de trois facteurs clés : l’instruction, la pratique et la rétroaction. Cela signifie qu’un écosystème d’apprentissage propice est essentiel pour qu’il se concrétise. Lorsqu’un éducateur transmet des connaissances sur un sujet particulier, cela doit être suivi d’évaluations formatives et d’un retour d’information tout en laissant le temps à l’apprenant de prendre des mesures correctives en fonction de l’apport mentionné ci-dessus. Cette approche s’est particulièrement avérée plus efficace dans l’enseignement en ligne, car les enseignants ont un meilleur contrôle de la classe et un ratio élèves-enseignant réduit, offrant une plus grande liberté.

Lorsque ce concept est mis en œuvre à un âge précoce, il inspire confiance aux élèves pour qu’ils deviennent des apprenants tout au long de la vie. En leur donnant la volonté de réussir et la persévérance dont ils ont tant besoin, les premiers outils d’apprentissage indépendants proposés de manière significative par les écoles en ligne donnent aux étudiants un avantage sur les autres pour s’épanouir pleinement dans leur individualité à mesure qu’ils grandissent.

(L’auteur est co-fondateur et directeur, 21K School. Les opinions exprimées sont personnelles.)

