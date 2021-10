Enseignement à l’étranger : l’Australie en train de sombrer

in

Le Canada est sorti comme le premier choix pour les étudiants avec 50% des répondants préférant le pays.

Le WorldGrad, qui aide les étudiants dans le processus d’éducation à l’étranger, a mené une enquête auprès de plus de 20 000 aspirants au premier cycle pour recueillir des informations sur leurs projets d’études à l’étranger, après Covid-19. Selon elle, 81% des étudiants interrogés aspirent toujours à étudier à l’étranger, mais 19% ont retardé ou abandonné l’idée d’une éducation à l’étranger.

En ce qui concerne les destinations d’études à l’étranger populaires, le Canada s’est imposé comme le premier choix pour les étudiants avec 50% des répondants préférant le pays (il a attiré plus de 140 000 étudiants indiens en raison de ses opportunités d’immigration favorables), les États-Unis étaient deuxième, avec 40% des étudiants qui l’envisagent, suivis du Royaume-Uni et de l’Australie.

L’enquête a noté que l’Australie est devenue la destination la moins préférée (parmi les principales destinations), car le nombre d’étudiants d’Inde en Australie est passé d’environ 80 000 en 2019 à moins de 40 000 en 2021. Il pourrait y avoir de nombreuses raisons à cela, mais la restriction de voyage qui venu avec Covid-19 est le principal.

De plus, 95 % des étudiants pensent que le fait d’être vacciné en Inde les rendra plus aptes à voyager à l’étranger et 75 % de ceux qui ont retardé leurs plans ont indiqué que les contraintes financières étaient un facteur.

