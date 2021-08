Enseignement professionnel technique, axé sur les métiers futuristes, apportant la parité entre les sexes : Combler l’écart de compétences au niveau d’entrée

Alors que le secteur de l’énergie évolue et se transforme, le marché du travail exige des professionnels de l’énergie spécialisés, même au niveau d’entrée.

Par Manisha Singh,

Shweta Sharma, une jeune fille brillante, appartenant au village de Digha près de Patna, Bihar, ne pouvait pas se permettre des études supérieures en raison de contraintes financières, tout comme des millions de jeunes en Inde. Comme le destin l’a voulu, elle s’est inscrite dans un centre de formation professionnelle à Patna pour un cours de quatre mois en technologie solaire et électrique. À l’heure actuelle, elle est fière d’être ingénieure de service dans une société commerciale.

Cette étude de cas apporte trois aspects essentiels à notre attention : la nécessité d’une formation professionnelle technique, un scénario de compétences professionnelles dans l’industrie de l’énergie et la participation des femmes (ou l’absence de celle-ci) dans le commerce de l’énergie.

Comme Shweta, environ 57% des étudiants en Inde ne font pas d’études supérieures en raison de contraintes socio-économiques (Kaushik, 2018). De plus, en raison de la pandémie de Covid-19, les décrochages scolaires sont susceptibles de doubler (S, 2020 ). Lorsque cela est examiné en tandem avec un autre scénario où seulement un travailleur sur cinq est qualifié en Inde (TOI, 2020) et un déficit de compétences de 29 millions est attendu en 2030, cela peut être considéré comme un défi monumental ou une grande opportunité . Il s’agit simplement de savoir à travers quelle lentille nous regardons.

Secteur de l’énergie : une énorme opportunité pour la qualification professionnelle Industrie

L’Inde est le troisième plus grand consommateur d’énergie au monde et la demande d’énergie a doublé depuis 2020. Avec les mégatendances d’urbanisation, de numérisation et d’industrialisation croissantes alimentant la demande d’énergie, la consommation devrait encore doubler d’ici 2050. Cela devrait augmenter la demande de une main-d’œuvre qualifiée dans le secteur de l’énergie de façon exponentielle ; ce sera à tous les niveaux, en particulier au niveau d’entrée, qui peut être rempli par la formation professionnelle technique.

La responsabilité sociale des entreprises peut conduire à la formation professionnelle

Bien que la formation professionnelle qualifiante soit déjà une priorité avec la RSE de diverses entreprises, celles-ci peuvent se proposer pour animer des formations techniques sur la base de leur expertise. Par exemple, Schneider Electric – en tant que leader mondial de la gestion de l’énergie, de l’automatisation et de la numérisation – a très judicieusement choisi la formation professionnelle dans le domaine de l’énergie au cœur de son mandat de citoyenneté d’entreprise mondiale. En mettant l’accent sur l’augmentation du nombre de femmes dans le commerce de l’énergie et sur les métiers futuristes, la Fondation Schneider Electric a entrepris une tâche herculéenne de former 1 million de jeunes dans le monde d’ici 2025.

Nous avons besoin de plus de femmes dans le secteur de l’énergie

Le secteur de l’énergie reste un secteur dominé par les hommes et il reste un long chemin à parcourir pour le rendre diversifié en termes de genre. Les femmes professionnelles ne représentent que 22 % dans le secteur de l’énergie contre une moyenne mondiale de 48 %. Il est alarmant de constater que pour 10 hommes, il n’y a qu’une seule femme inscrite dans les ITI en Inde malgré une réservation de 30% pour les femmes. Alors que les femmes jouent un rôle clé dans la gestion de l’énergie, en particulier dans les économies émergentes comme l’Inde, elles ne sont cependant pas des acteurs économiques dans la chaîne de valeur du secteur de l’énergie, ce qui appelle le secteur de la formation professionnelle à se concentrer sur la mise en avant des femmes. C’est plus facile à dire qu’à faire et nécessiterait un effort colossal pour changer les mentalités dominantes à la fois des parents et des recruteurs. Cela nécessiterait des actions spécifiques telles que l’incitation des instituts de formation technique, des industries, etc.

Indispensable pour se concentrer sur la formation professionnelle dans les technologies émergentes dans le secteur de l’énergie

Alors qu’il y aura une demande constante de compétences traditionnelles dans l’espace électricien et solaire, il est tout aussi important d’examiner les métiers futuristes dans le domaine de l’énergie. Le centre de données est l’un de ces domaines. Avec une numérisation accrue dans tous les domaines, en particulier depuis le déclenchement de la pandémie de Covid, tous les aspects de la vie et des affaires passent au numérique à un rythme accéléré. Dans ce scénario, l’industrie des centres de données est sur le point d’être l’un des secteurs à la croissance la plus rapide.

De même, alors qu’il existe déjà un marché pour les technologies renouvelables, la décennie à venir observerait la transformation numérique des réseaux et la production d’énergie renouvelable rendue possible par l’automatisation et l’utilisation du logiciel. Il y aurait une augmentation omniprésente de l’automatisation non seulement dans les industries mais aussi dans les bâtiments et les maisons, en particulier dans les centres urbains.

Par conséquent, il est essentiel de disposer d’une main-d’œuvre qualifiée pouvant répondre à ces demandes futures de l’industrie, en particulier au niveau d’entrée. Gardant le même esprit, la fondation Schneider Electric India a pris l’initiative de mettre en place le premier centre de formation spécifique aux centres de données en Inde à Bangalore en partenariat avec le géant des centres de données STT-GDC pour les professionnels débutants du secteur en avril 2021. Elle se concentre également sur sur la formation professionnelle dans l’industrie, la domotique et la domotique en créant des « pôles d’excellence » dans ces métiers.

Compétence professionnelle à plusieurs niveaux

Alors que le secteur de l’énergie évolue et se transforme, le marché du travail exige des professionnels de l’énergie spécialisés, même au niveau d’entrée. Par conséquent, dans la formation professionnelle technique, les diplômes de longue durée et les certificats de courte durée sont stratégiques pour répondre aux différents besoins du marché. De même, il existe également de nombreuses possibilités pour les électriciens en exercice de se perfectionner pour se spécialiser dans la domotique, l’automatisation industrielle, les opérations de centre de données, les technologies d’énergie renouvelable. Cela permettrait non seulement d’avancer dans la carrière d’un professionnel de l’énergie, mais aussi de mieux combler le manque de compétences dans ce domaine.

En résumé, la formation professionnelle dans le domaine de l’énergie est à la croisée des chemins. C’est un moment où nous devons plonger profondément et travailler pour rendre le secteur plus inclusif en termes de genre, en garantissant une participation maximale des femmes. Dans le même temps, il est également nécessaire d’aligner les efforts de qualification sur les demandes du marché et les technologies émergentes dans le domaine de l’énergie. Les entreprises, en particulier celles appartenant au secteur de l’électricité, peuvent devenir des porte-drapeaux de la formation professionnelle dans leurs domaines respectifs et peuvent jouer un rôle crucial dans la préparation d’une main-d’œuvre qualifiée et employable qui répond aux demandes actuelles et futures de l’industrie énergétique.

(L’auteur est Sr. GM & Head CSR, South Asia, Schneider Electric. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

