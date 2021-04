Enseigner à l’enseignant: le télémentorat peut jouer un rôle majeur dans l’autonomisation des éducateurs dans les régions éloignées

Le NEP 2020 souligne l’importance des modèles d’apprentissage mixte – combinant la puissance de la technologie pour optimiser les méthodes pédagogiques traditionnelles.

Par Anuradha Rai

Il y a plus d’un an, le monde a été frappé par une épidémie virale sans précédent sous la forme de Covid-19, affectant tous les aspects possibles de notre vie, y compris l’éducation de nos enfants. Les données partagées par l’UNICEF dans un récent rapport mettent en évidence l’impact de Covid-19 sur le système éducatif indien: plus de 1,5 million d’écoles fermées, affectant 247 millions d’élèves en 2020!

Alors que les établissements d’enseignement à travers le pays se sont empressés de s’adapter à la nouvelle norme en adoptant la technologie, le secteur de l’éducation a été confronté à un défi inattendu: comment soutenir les enseignants et les administrateurs afin de pouvoir offrir une éducation de qualité à travers des classes virtuelles?

Autonomiser les éducateurs: On ne saurait trop insister sur le rôle des enseignants pour garantir la qualité de l’éducation et avoir un impact sur la vie des enfants. En fait, en période de crise, le rôle des enseignants va au-delà de celui de s’assurer que l’apprentissage reste ininterrompu pour assurer un soutien émotionnel et psychosocial.

Ce que les événements récents ont démontré avec une clarté absolue, c’est la nécessité de donner aux enseignants les moyens de relever ces défis au niveau local. Par conséquent, parallèlement à la construction de l’infrastructure numérique, il est tout aussi important de renforcer les capacités des éducateurs et des administrateurs, comme l’a également souligné la politique visionnaire de l’éducation nationale (NEP) 2020 dévoilée récemment.

L’apprentissage mixte est la clé: Le NEP 2020 souligne l’importance des modèles d’apprentissage mixte – combinant la puissance de la technologie pour optimiser les méthodes pédagogiques traditionnelles. Même si la technologie ne peut pas remplacer un enseignant, elle peut certainement être utilisée pour habiliter nos enseignants et leur donner les bons outils afin de garantir des expériences d’apprentissage améliorées en classe. Cette approche mixte est la solution la plus durable pour un impact à long terme à grande échelle.

Le télémentorat est l’un de ces modèles qui s’est avéré globalement efficace pour combler les lacunes et réduire la disparité des connaissances. Ce modèle d’apprentissage en étoile peut permettre aux enseignants des régions les plus reculées du pays de se connecter avec des experts en la matière ainsi qu’avec une cohorte de pairs partageant les mêmes idées, créant des communautés d’apprentissage professionnelles qui travaillent ensemble et partagent les meilleures pratiques pour apprendre et se développer. .

Comme l’ont montré diverses études, le mentorat est un élément clé de la croissance professionnelle. En tirant parti des techniques d’apprentissage des adultes et de la technologie vidéo interactive, le télémentorat a le pouvoir de fournir un accès équitable à la pratique guidée d’experts et aux meilleures pratiques utilisées dans des centres d’excellence à travers le pays. Le NEP 2020 vise à apporter un changement au niveau des systèmes dans la prestation et la qualité de l’éducation dans le pays. Du point de vue des ressources humaines, cela nécessitera des compétences, une mise à niveau et une requalification des éducateurs pour combler ce nouveau fossé des besoins.

Le système éducatif indien est au bord d’un changement révolutionnaire. Le besoin de l’heure est une plate-forme de télémentorat axée sur la technologie qui peut fournir à la fois l’infrastructure et un modèle de formation et de développement des professionnels de l’éducation. Ceci est essentiel pour garantir qu’à l’avenir, indépendamment des perturbations telles que la pandémie en cours, nous soyons en mesure de garantir le droit de chaque enfant à une éducation de qualité.

L’auteur est fondateur principal, Ambience Public School, Gurgaon, et responsable, ECHO Education Initiatives, Inde

