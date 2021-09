Enseigner aux autres comment ne pas gérer les affaires de transfert

Vous vous souvenez quand Barcelone était le roi du football ? Les messies qui ne se trompent jamais ; le être tout et finir tout. Tout le monde voulait être comme eux. Mais, mon garçon, seront-ils heureux qu’ils ne le soient pas. Y a-t-il déjà eu une telle disgrâce ? D’un opéra haut de gamme, rempli de détails fins et du champagne et du divertissement les plus chers à un cirque local avec un sprite qui alimenterait probablement une ampoule.

Au début, c’était ironique, assez amusant à regarder. Maintenant? Eh bien, maintenant c’est déroutant. Déroutant à quel point le club catalan se trompe terriblement à chaque décision. Mettons cela dans un peu plus de contexte. Barcelone, au cours des deux dernières années, a acheté Antoine Griezmann et s’est séparé de 120 millions d’euros dans le processus, a donné Luis Suarez, toujours très capable-0f-20-buts-a-saison, à l’Atletico Madrid, qui les a propulsés à le titre, et, pour couronner le tout, ils ont décidé d’avoir la gentillesse de laisser l’Atletico récupérer Griezmann sur un premier prêt avec une obligation d’achat avant de le remplacer par… Luuk de Jong, 31 ans. Encore une chose aussi. Ils ont fait tout cela et ont perdu Lionel Messi entre les deux.

Barcelone : le club enseigne aux autres comment ne pas gérer les affaires de transfert

Atlético renforcé ; Barcelone lentement décimée

En vérité, la sortie d’Antoine Griezmann intervient un an trop tard. Le mal de son séjour initial sur la masse salariale et le blocage des rentrées est fait. Pourtant, il faut le dire, vous ne devez en aucun cas vendre un forward à vos rivaux du titre. Barcelone devrait le savoir. Ils ont vendu Luis Suarez, l’un des plus grands attaquants de sa génération, à leurs rivaux du titre et, sans surprise, ont laissé filer la couronne de la Liga. Alors, qu’ont-ils fait après la première fois ? Ils l’ont encore fait, permettant même à l’Atletico de trouver les frais de transfert pendant un an avant l’obligation d’achat.

Ce n’est pas non plus n’importe quel joueur qui signe pour l’Atletico Madrid. Il s’agit d’un ancien joueur, qui a suscité l’intérêt de Barcelone grâce à ses performances sous Diego Simeone ; il était leur principal talisman ; leur attaquant éprouvé et digne de confiance, que beaucoup étaient frustrés de laisser partir. L’Atletico a essentiellement prêté son homme vedette au camp Nou pendant deux ans, a reçu 120 millions d’euros, a amélioré l’équipe avec Suarez, a remporté le titre et a accueilli Griezmann à nouveau.

Josep Maria Bartomeu : le méchant ultime

C’est comme un scénario d’un sketch comique ou d’un film d’action, où le personnage principal traverse la chute ultime. Mais, malheureusement pour ceux du club catalan, c’est bien une réalité.

Dans ce film d’action, un homme est le méchant, l’ancien président Josep Maria Bartomeu, Thanos de Barcelone, qui a cliqué des doigts une fois pour équilibrer la Liga, comme tout devrait l’être; qui a craqué pour débarrasser les géants espagnols de leur héros, leur Tony Stark, presque, en Lionel Messi. Acceptez, la différence entre le script Endgame et la réalité de Barcelone est que le héros ne revient pas pour sauver la situation au Camp Nou, il est parti, échangeant la dévastation contre la romance de Paris. Le claquement de Thanos n’était pas permanent. Bartomeu, à première vue, l’est.

Chargé de diriger le navire en perdition, Joan Laporta est de retour au poste présidentiel du club. Bien sûr, lors de son dernier règne, Barcelone était encore très assis sur le trône du football, sirotant du bon vin et admirant Pep Guardiola. Il est le président le plus titré de l’histoire du club, remportant de l’argenterie à profusion entre 2003 et 2010. Maintenant, cependant, il est revenu sans Guardiola, sans Messi, pas beaucoup d’argent, une montagne de dettes et Martin Braithwaite en tête. Et cela résume à peu près où en est le club.

Alors, attachez-vous aux fans de Barcelone, c’est sur le point d’être à nouveau un parcours cahoteux et descendant loin du titre de la Liga.

