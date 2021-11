Enseigner l’histoire des Noirs n’est pas le problème, c’est diviser les enfants par race – RedState

L’animateur de HBO « Real Time » Bill Maher poursuit son attaque contre le récit de gauche, cette fois en le mélangeant avec le professeur de Princeton Michael Eric Dyson sur Critical Race Theory vendredi. Avant que ce ne soit fini, c’était le professeur qui appâtait la race qui avait été emmené à l’école – et le malhonnête Dyson le savait.

Justifions d’abord de qualifier Dyson d’appât de course.

Comme nous l’avons signalé, Dyson s’est connecté sur MSNBC avec son compatriote extraordinaire Joy Reid plus tôt cette semaine, uniquement dans le but de dire les choses racistes les plus méprisables qu’ils pourraient trouver à propos du lieutenant-gouverneur élu de Virginie Winsome Sears, qui a continué à être attaqué en masse par la gauche hypocrite.

Voici un extrait de la rhétorique pathétique et raciste de Dyson :

« Le problème ici, c’est qu’ils veulent la suprématie blanche par effet ventriloque. Il y a une bouche noire qui bouge mais une idée blanche qui court sur la piste de la langue d’une figure qui justifie et légitime les pratiques suprémacistes blanches.

Imaginez les histoires sur CNN ou MSNBC, sans parler des médias sociaux et de l’ensemble du Parti démocrate, si un conservateur – blanc, noir ou n’importe où entre les deux – faisait ce commentaire à propos d’une personne noire.

Invité MSNBC sur @WinsomeSears : « Il y a une bouche noire qui bouge mais une idée blanche qui court sur la piste de la langue d’une figure qui justifie et légitime les pratiques suprémacistes blanches. » pic.twitter.com/P3O8ciTveG – Juif déplorable (@TrumpJew2) 5 novembre 2021

Maher a lancé la table ronde de sa dernière émission, comme l’a rapporté Fox News, avec une conversation sur la façon dont «les démocrates se sont fait défoncer le cul» lors des élections de mardi, en particulier en Virginie, où la question de la théorie critique de la race et du droit des parents d’avoir un mot sur l’éducation de leurs enfants a envoyé le candidat démocrate au poste de gouverneur et ancien gouverneur de Virginie Terry McAuliffe dans les flammes dans une bataille avec le républicain Glenn Youngkin – qui, tout au long de sa campagne, s’est engagé à interdire l’enseignement du CRT dans les écoles de Virginie.

« Les parents de Virginie s’opposaient à la séparation des enfants par race », a déclaré Maher. « Je ne m’oppose pas à l’enseignement de l’histoire des Noirs. »

il y a 7 heures

Bill Maher, professeur libéral affronte le CRT dans les écoles : il est « fallacieux » de dire que les parents s’opposent à l’histoire des Noirs

La star de HBO a déclaré à Michael Eric Dyson que les parents « ne s’opposaient pas à ce que l’histoire des Noirs soit enseignée »

Par Joseph A. Wulfsohn

Fox Newshttps://t.co/pekD1eJ5Q6 – José Hilario (@LukeSkywalkerq) 6 novembre 2021

Dyson a tenté de faire valoir que les parents étaient «effrayés» par le CRT – même si «aucun d’entre eux ne peut le définir» – et a suggéré qu’ils étaient indignés uniquement parce que l’histoire des Noirs était désormais «centrée» dans le programme scolaire.

L’argument de Dyson était au mieux fallacieux, en particulier en ce qui concerne le respect de la « définition » du CRT, que les écoles et les commissions scolaires astucieuses tentent de contourner en qualifiant l’endoctrinement dérivé du marxisme de tout sauf, en tant qu’administrateur du système scolaire d’Indianapolis admis dans une courte vidéo plus tôt cette semaine.

Maher n’achetait pas et a commencé à dire à Dyson ce qu’il savait déjà.

« Mais je trouve que c’est un argument fallacieux parce que je ne pense pas que ce soit ce à quoi les gens s’opposent. Ils ne s’opposent pas à ce que l’histoire des Noirs soit enseignée. Il se passe d’autres choses dans les écoles.

Dyson a fait l’idiot : « Comme quoi ? »

Maher a expliqué la réalité au professeur :

« Comme séparer les enfants par race et les décrire comme opprimés ou oppresseurs. Je veux dire, il y a des enfants qui rentrent à la maison qui se sentent traumatisés par ça. C’est ce à quoi les parents s’opposent.

Incidemment, Maher a fait le même argument lors d’une table ronde plus tôt dans la semaine.

« Si c’est ce que signifie la théorie critique de la race – si cela signifie séparer les enfants de 5 ans par race et dire à certains, ‘Vous êtes des oppresseurs’ et aux autres, ‘Vous êtes les opprimés’, et renoncer à une société daltonienne et la réségrégation et le racisme sont l’essence de l’Amérique – alors je m’en vais.

Quoi qu’il en soit, Dyson a ensuite fait ce que lui et ses amis d’extrême gauche font toujours : il a joué la carte du #whataboutism et a complètement esquivé l’argument valable de Maher.

« Mais Bill… le début de la théorie critique de la race dans les temps modernes remonte à deux ans… Christopher Rufo, un homme blanc, qui a dit : ‘Regardez, je lis de la littérature antiraciste. Je vois ces trucs critiques de course. Ce truc fera une bonne publicité. Et il a commencé à le conduire à la maison. «Ce n’est pas la théorie critique de la race – c’est l’idée de centrer les Noirs en tant qu’agents historiques et la question est, si vous parlez d’enfants blancs traumatisés, oh vraiment? Pour que les enfants noirs soient obligés de représenter des esclaves – nous avons des histoires des deux côtés. «Je pense que vous sous-estimez le sentiment anti-noir qui est profondément enraciné et qui va bien au-delà de Trump. Ce n’est pas seulement Donald Trump, c’est le parti lui-même.

Obfuscation et déni complets et absolus, professeur. Vous venez d’échouer au cours de Bill Maher. Temps fort.