Ensemble AWS EC2-Classic pour une retraite imminente – voici ce que vous devez savoir

Amazon Web Services (AWS) a annoncé qu’il retirerait bientôt EC2-Classic qui a été introduit pour la première fois avec la version originale d’Amazon EC2 en 2006.

Selon le géant du cloud computing, EC2-Classic est un environnement où « les instances s’exécutent dans un seul réseau plat que vous partagez avec d’autres clients ».

Cependant, lorsque EC2-Classic a été introduit, les premiers clients d’AWS ont immédiatement vu sa valeur et l’ont utilisé pour héberger des sites Web, prendre en charge le lancement de Justin.TV et Animoto l’a même utilisé pour passer à 3 400 instances, ce qui était impressionnant à l’époque, quand l’application Facebook de l’entreprise est devenue virale.

AWS a ensuite lancé Amazon Virtual Private Cloud en 2009 et en 2013, la société s’est appuyée sur cela en publiant Virtual Private Clouds for Everyone. Les comptes AWS créés après décembre 2013 sont déjà VPC uniquement, sauf si EC2-Classic a été activé à la suite d’une demande d’assistance, ce qui devrait rendre son retrait un peu plus facile pour les clients de l’entreprise.

EC2-Classic retraite

Selon un nouvel article de blog de l’évangéliste en chef d’AWS, Jeff Barr, AWS prévoit de rendre le retrait d’EC2-Classic aussi « fluide et aussi non perturbateur que possible » pour les clients de l’entreprise. Dans le cadre de ses plans, l’entreprise donne aux clients beaucoup de temps pour qu’ils puissent planifier, tester et effectuer leurs migrations.

À compter du 30 octobre de cette année, AWS désactivera EC2-Classic dans les régions qui n’ont pas de ressources EC2-Classic actives. La société cessera également de vendre des instances réservées d’un an et de trois ans pour EC2-Classic.

AWS s’attend à ce que toutes les migrations d’EC2-Classic vers VPC soient terminées d’ici le 15 août de l’année prochaine sans aucune ressource EC2-Classic restante dans aucun compte AWS. Cependant, l’entreprise ne prévoit pas de perturber la charge de travail de ses clients et fera de son mieux pour les aider à respecter ces dates.

Pour les clients exécutant toujours des instances EC2-Classic, AWS a également publié un guide expliquant comment migrer d’EC2-Classic vers un VPC.

Via le registre