Ensemble! Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint dans un spécial HP

Le spécial s’intitule « Harry Potter 20th Anniversary: ​​​​Return to Poudlard » et premières sur HBO Max le 1er janvier 2022. Ainsi, dès que vous vous remettez de la nouvelle année, vous mettez le spécial pendant que vous mangez le réchauffé. QUEL TEMPS ! Si j’aimais déjà les vacances de Noël, maintenant l’excitation a augmenté par mille. Le compte officiel de HBO a confirmé la nouvelle sur Twitter.

En plus des protagonistes, il y aura d’autres personnages très appréciés. Tom feutre (Draco Malefoy), Robbie Coltrane (Hagrid), Ralph Fiennes (Voldemort), Bonnie Wright (Ginny), Matthieu Lewis (Neville), Evanna Lynch (Luna), Gary Oldman (Sirius Black), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Imelda Staunton (Dolores Umbridge), James et Oliver Phelps (Fred et George), Mark Williams (Arthur Weasley), Alfred Enoch (Dean Thomas) et même le réalisateur Chris Columbus.