Ensemble de 4 actions fortement court-circuitées pour un grand déménagement: FIZZ, WWE, FLWS, SDC

Il y a des choses importantes à garder à l’esprit en ce qui concerne les actions fortement vendues, en particulier dans un environnement de médias sociaux qui s’est avéré être quelque chose de proche d’un champ de distorsion.

Premièrement, les vendeurs à découvert ne sont pas mauvais. Ils ne détruisent pas les entreprises. Ils parient contre un cours boursier. Parfois, ils font ce cas publiquement. Plus souvent, ils ne le font pas.

Deuxièmement, simplement parce qu’ils pourraient être de l’autre côté du commerce, ils ne devraient pas être ignorés. En effet, nous avons des preuves récentes pour exactement ce point.

Un vendeur à découvert a mis en garde les investisseurs Café Luckin (OTCMKTS:LKNCY) avant que cette société n’admette une fraude massive. Les informations mises en lumière autour du fabricant de semi-électriques électriques Nikola (NASDAQ:NKLA) était importante mais n’était pas connue du marché. Les vendeurs à découvert n’ont pas toujours raison, mais ils n’ont pas toujours tort non plus.

Enfin, posséder des actions fortement vendues dans l’espoir d’un resserrement est une mauvaise stratégie. Cela a fonctionné pour GameStop (NYSE:GME), certainement. Mais même la partie serrée du commerce était terminée avant que quiconque ne comprenne vraiment ce qui s’était passé. Un intérêt court élevé ne signifie pas à lui seul qu’une courte compression est en cours.

Certains lecteurs pourraient ne pas être d’accord avec certains (ou tous) de ces points individuels. Mais ils comportent un argument plus large: posséder des actions fortement shorted n’est pas si différent que posséder des actions légèrement shorted.

Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable. Ils doivent éviter les biais de confirmation. Et ils ont besoin d’un étui pour les actions qu’ils possèdent.

Ces quatre actions fortement vendues ont ce cas haussier:

Boisson nationale (NASDAQ:PÉTILLER)

Divertissement de lutte mondiale (NYSE:WWE)

1-800-Flowers.com (NASDAQ:FLWS)

SmileDirectClub (NASDAQ:SDC)

Stocks fortement en court-circuit: National Beverage (FIZZ)

Source: Jer123 / Shutterstock.com

L’intérêt à court terme pour FIZZ est quelque peu gonflé par le fait qu’environ les trois quarts de la société restent la propriété du PDG Nick Caporella. L’intérêt à découvert en pourcentage des actions en circulation n’est que d’environ 6,2%, mais ce chiffre grimpe à 32% du flottant.

Le cas de l’ours semble ici avoir un sens, et il se concentre sur la concurrence. L’action FIZZ a grimpé il y a plusieurs années grâce à la croissance de son eau pétillante LaCroix. Ce succès a amené une multitude de nouveaux entrants, y compris Coca Cola (NYSE:KO), PepsiCo (NASDAQ:DYNAMISME) et Se nicher (OTCMKTS:NSRGY). Ces concurrents semblaient avoir une voie pour prendre la part de marché de LaCroix ou, à tout le moins, mener une «course vers le bas» des prix qui ferait pression sur les marges bénéficiaires.

Ce risque concurrentiel persiste. Mais LaCroix a tenu bon. Les 12 mois se terminant le 30 janvier ont vu le chiffre d’affaires augmenter de 10% et le bénéfice par action de 43%. Et ce malgré une pandémie qui ne semble être qu’un vent arrière modeste au plus, compte tenu de la popularité de LaCroix dans les bureaux et lors des sorties estivales.

Si la thèse de l’ours basée sur la concurrence ne se déroule pas, l’action FIZZ est à la hausse. L’évaluation est raisonnable. Le bilan est impeccable. Les taureaux ont longtemps soutenu que la société avait du sens en tant que cible d’acquisition, et cet argument tient toujours.

Tout compte fait, l’histoire semble plus forte que ce que les courts métrages ont prétendu et que craignent les investisseurs. Tant que cela reste le cas, FIZZ devrait avoir un avantage.

World Wrestling Entertainment (WWE)

Source: Tom Rose / Shutterstock.com

L’histoire des actions de la WWE est quelque peu similaire.

Un flottant mince, dû à la propriété du fondateur Vince McMahon, gonfle les intérêts courts, qui représentent un peu plus de 20% du flottant. Les sceptiques affirment depuis des années que le désastre se profile juste au coin de la rue – pourtant, les affaires de la WWE continuent de s’effondrer.

La création du réseau WWE par la société a été largement critiquée – l’action de la WWE a perdu environ la moitié de sa valeur en un jour – mais il s’est avéré que la société était en fait en avance sur la courbe du streaming. La société a maintenant mis à profit ce succès dans un partenariat avec Comcast (NASDAQ:CMCSA) et son service de streaming Peacock.

Il y a des risques. Les grandes stars de la WWE ne brillent pas aussi brillamment. La croissance des arts martiaux mixtes a ajouté un nouveau concurrent pour les globes oculaires et les dépenses. Le stock n’est pas vraiment bon marché.

Pourtant, parier sur McMahon a généralement été la bonne stratégie, même si de nombreux vendeurs à découvert soutiennent le contraire pour le moment.

Stocks fortement court-circuités: 1-800-Flowers.com (FLWS)

Source: TonelsonProductions / Shutterstock.com

On ne sait pas trop pourquoi FLWS fait continuellement la liste des actions fortement court-circuitées. Il y a des inquiétudes, mais aucune ne pousse généralement au point d’être un catalyseur pour une courte période.

Cela dit, les courts métrages se sont plutôt bien comportés ces derniers temps, car l’action FLWS est passée de près de 40 dollars fin janvier à 31 dollars actuels. Après le retrait, le titre semble attrayant.

L’environnement concurrentiel est bénin. 1-800-Flowers.com a fait des cercles autour de son rival Entreprises FTD pendant des années, au point que FTD a déposé son bilan en 2019. L’expansion au-delà des fleurs a porté ses fruits, les acquisitions de Harry & David et de PersonnalisationMall.com se portant toutes deux bien.

La société a évidemment fait face à des vents contraires dus à une pandémie, mais les perspectives à long terme semblent toujours raisonnablement prometteuses. Un multiple cours / bénéfices à terme de 18x semble attrayant dans ce contexte. Tout compte fait, il est peut-être temps que les courts métrages enregistrent des bénéfices.

SmileDirectClub (SDC)

Source: Helen89 / Shutterstock.com

En revanche, l’action SDC semble être une cible courte plus évidente. L’entreprise reste non rentable, se trouve derrière le leader de l’industrie Aligner la technologie (NASDAQ:ALGN), et a toujours une capitalisation boursière de plus de 4 milliards de dollars.

Ce profil met en évidence les risques. Mais les récompenses potentielles sont également importantes.

La télé-dentisterie semblerait être un marché suffisamment grand pour de multiples gagnants. C’est aussi un marché qui a été stimulé par la pandémie.

Pendant ce temps, SmileDirectClub a réussi à grandir ces derniers temps. Les mesures de rentabilité s’améliorent. L’entreprise semble être sur la bonne voie – dans un marché qui a fait preuve de patience avec les actions de croissance.

Il est toujours possible que les shorts aient fait leurs preuves sur le long terme. Mais il est tout aussi possible qu’ils se trompent, et dans une large mesure.

A la date de publication, Vince Martin ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.