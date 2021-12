Ensemble de blanks spectaculaires pour la meilleure sélection au monde !

19/12/2021 à 21:48 CET

Avec une seconde partie d’une autre galaxie, L’Espagne a humilié le Portugal 6-0, la meilleure équipe de la planète, lors d’un match amical qui s’est joué au pavillon Rubén Ruzafa dans la ville malaguène de Rincón de la Victoria.

ESP

POUR

ESPAGNE, 6

(1 + 5) : Chemi (p.), Carlos Ortiz, Sergio Lozano, Chino (1), Raúl Gómez -cinq titulaires-, Boyis, Catela (1), Cecilio (1), Adolfo, Antonio Pérez (1), Lin, Raúl Campos (1) et Esteban (1).

PORTUGAL, 0

André Sousa (p.), Erick, Joao Matos, Miguel Angelo, Zicky -cinq initiales-, Edu (ps), Fabio Cecílio, Tiago Brito, Bruno Coelho, André Coelho, Nilson, Alfonso, Cardinal, Mario Freitas et Pauleta.

BUTS

1-0, Raúl Campos (10:04); 2-0, Catela (23:22); 3-0, Cecilio (24:07); 4-0, chinois (28:07); 5-0, Esteban (30:52); 6-0, Antonio Pérez (34:38).

ARBITRES

Moreno Reina et Ramos Martín (Espagne). Ils ont donné un carton jaune aux espagnols Boyis (25:12), Esteban (38:16) et Chino (39:50); et les Portugais Afonso (14:40), Zicky (25:12), Cardinal (31:06), Erick (38:16) et Joao Matos (39:10).

INCIDENTS

Match amical de préparation au Championnat d’Europe 2022 organisé au Pavillon Rubén Ruzafa (Rincón de la Victoria, Málaga).

Moins de 24 heures après avoir battu l’actuel champion d’Europe et universel 4-3, Espagne des visages ont été revus avant ceux de Jorge Braz sur la même scène lors du dernier duel de l’année pour préparer les européennes de janvier prochain.

Les Portugais ont commencé par pousser plus haut et avec une grande intensité, qui a empêché les hommes de Fede Vidal de prodiguer à outrance en attaque avec un tir du joueur du Barça Sergio Lozano comme argument principal.

Sergio Lozano a joué un rôle clé dans la victoire de samedi

| RFEF

Pendant ce temps, le Portugal a créé un peu plus de danger dans les environs de Chemi (Dídac a joué les 10 dernières minutes de chaque partie). Ainsi, le gardien de Jimbee Cartagena n’a pas tardé à dévier un tir qui a touché Tiago Brito sur 3′ et a vu Fabio Cecílio tirer à côté du poteau sur 8′.

Petit à petit, l’Espagne a commencé à carburateur et un génie comme l’ex-Blaugrana Lin a envoyé une touche au millimètre près. de sorte que Raúl Campos a signé le 1-0 à l’équateur du premier acte. C’était le 79e but avec la « Roja » par un joueur qui quitte Palma Futsal pour des raisons personnelles et continuera à jouer pour Manzanares.

Les champions continentaux ont cherché l’égalisation et ont heurté la barre transversale à la 13e minute, tandis que Didac a eu beaucoup de succès face aux tirs de son coéquipier au Barça, André Coelho, en 17′ et Bruno Coelho en 18′.

Dans l’autre but, deux braquages ​​étaient sur le point de se terminer dans les buts avec Carlos Ortiz comme protagoniste. Le Madrilène attendait une continuité de Raúl Campos qui n’est pas venue juste après qu’André ait décoché un tir puissant sur le contre.

Dídac a travaillé dur à la dernière minute sur un missile Fabio Cecílio qui a réussi à frapper juste assez pour envoyer le ballon dans la barre transversale. Belle première partie et victoire espagnole au minimum.

L’Espagne a fait un pas en avant dans le redémarrage et il a marqué trois buts en moins de cinq minutes en profitant de la passivité d’une équipe portugaise prête à l’emploi. Et que Fabio Cecilio était sur le point de nouer.

L’Espagne a fini par abuser des Portugais

| RFEF

Immédiatement après, un coup franc pris court par Sergio Lozano a permis à Catela de tirer le 2-0 à la 23e minute et 45 secondes plus tard un tir de Boyis dans le ballon semi-jaché. a permis à Cecilio de marquer 3-0 au deuxième essai après un rejet du but portugais.

Cardinal a écrasé un tir du poteau et les champions du monde avaient déjà eu trois bois. Et du possible 3-1, il est passé à 4-0, le travail de Chino au compteur après avoir reçu une passe magistrale d’Antonio Pérez. La colère de Jorge Braz contre ses joueurs dans le temps mort était historique quand ils ont vu comment ils ont été dépassés, ils ont été humiliés d’une seule faute sur leur casier.

L’Espagne avait démantelé la meilleure équipe de la planète et Esteban s’est précipité pour marquer 5-0 à la 31e minute. Il était encore temps pour le jeune Antonio a « créé » en tant que buteur absolu avec la finale 6-0 en 35.

Les Portugais n’ont même pas essayé avec une attaque de cinq. Ce qui est dit, une victoire de beaucoup de carats pour atteindre le sommet du moral d’un européen dans lequel le « Rouge » est impatient de se venger. Et rien de moins que contre les champions.