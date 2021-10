Ensemble de caviar pour 1 845 $? Chaque article sur le registre de mariage de Paris Hilton

Paris Hilton Vraiment dit allez grand ou rentrez chez vous !

La star de télé-réalité et héritière sait exactement ce qu’elle veut que ses amis et sa famille lui donnent alors qu’ils célèbrent son prochain mariage avec Carter Reum… Et, évidemment, cela comprend un ensemble caviar-vodka de 1 845 $ et un vase en cristal de Baccarat de 4 885 $.

La liste de cadeaux de mariage de Paris semble mettre en évidence son goût pour le luxe, car elle ne choisit que le meilleur pour sa maison avec Carter, qui a posé la question en février.

Selon son registre de mariage à Gearys Beverly Hills, Paris demande à ses invités une multitude d’articles de décoration en cristal, ainsi qu’un cadre photo Buccellati en argent sterling (3 200 $), un bougeoir Baccarat en forme de lampe (1 220 $) et du cristal Baccarat figurine d’ours (370$).

Parmi les incontournables qui garniront sa cuisine, citons un plateau Christofle MOOD Party en noyer (985 $), un plat en forme de fleur Buccellati Dahlia (650 $), une pelle à caviar William Yeoward Crystal Caprice (1 000 $), un ensemble de verres à champagne Baccarat (990 $). ) et seau à champagne Christofle (860 $) assortis.