Ensemble de Docuseries Magic Johnson pour Apple TV+

Apple TV+ a annoncé aujourd’hui une nouvelle série documentaire retraçant la vie et la carrière d’Earvin « Magic » Johnson. Ce sera une série en quatre parties sur le double Temple de la renommée de la NBA.

Les docuseries de Magic Johnson arrivent sur Apple TV+

Les docuseries Apple TV + n’avaient pas de titre ni de date de sortie confirmés au moment de la rédaction de cet article. Il examinera la vie de Magic Johnson sur et en dehors du terrain. Cela comprend une éducation humble à Lansing, Michigan, cinq championnats NBA avec les Lakers de Los Angeles, son implication dans la conversation après son diagnostic de VIH et son travail en tant qu’activiste communautaire et entrepreneur à succès. L’émission présentera des images et des interviews inédites de Magic Johnson et de son entourage, ainsi que des personnalités du monde des affaires et de la politique.

Le spectacle est produit pour Apple par New Slate Ventures et XTR Production en association avec H.Wood Media et Delirio Films. Il sera réalisé par Rick Famuyiwa (Dope) avec le monteur Dirk Westervelt (Ford v. Ferrari) et la directrice de la photographie Rachel Morrison (Panthère noire).