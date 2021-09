Selon John Percy de The Telegraph, Reading devrait subir une lourde déduction de neuf points à la suite de sa violation des règles financières fixées par l’EFL. Comme le comté de Derby, ils sont en pourparlers avec l’EFL au sujet d’une décision convenue, conformément au règlement 85. La nouvelle survient quelques jours seulement après le chaos de la situation à Derby, le club devant être frappé d’une déduction de 12 points. suite à leur décision d’entrer dans l’administration.

Au classement du championnat, Reading occupe la 14e place avec dix points. Par conséquent, si la déduction de neuf points avait lieu, ils chuteraient au classement, avec un seul point à leur nom. Cela donnerait certainement aux Royals une bataille difficile pour survivre, mais pas impossible. L’écart entre eux et la survie ne serait que de sept points.

Ensemble de lecture pour la déduction de points après avoir enfreint les règles financières

Un problème croissant dans l’EFL

Au cours des deux dernières années, de plus en plus de clubs ont connu des difficultés financières dans l’EFL, entraînant un effondrement complet de la stature et du chaos dans et autour des différentes divisions. Il est clair que la pandémie de Covid-19 a eu un impact significatif, et peut-être aurait-il fallu faire plus pour couvrir ceux qui ont lutté tout au long de la journée.

La punition pour les goûts de Derby et Reading a également été remise en question. Lorsque les six grands de la Premier League ont tenté de prendre l’argent et de courir vers la Super League européenne, ils ont reçu une tape sur le poignet, avec juste une grosse amende à payer. Pourtant, dans l’EFL, les choses semblent aller plus durement, avec des déductions de points remises aux clubs, et ont presque fait parfois un exemple.

Au fil du temps, de plus en plus de clubs peuvent commencer à lutter pour tenter de se remettre des dommages de la pandémie.

