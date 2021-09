Ensemble de mise à niveau Ethereum 2.0 – Trustnodes

Ethereum 2.0 doit être mis à niveau pour la première fois dans quelques semaines selon une nouvelle version de Danny Ryan, le coordinateur eth 2.0.

Baptisé Altair, il s’agit de la première mise à niveau de la chaîne de balises Proof of Stake (PoS) avec la mise à niveau du réseau principal prévue pour le 27 octobre 2021, ou dans environ un mois.

La mise à niveau d’Altair « donne aux équipes d’ingénierie quelque chose de concret dans lequel creuser », a déclaré la Fondation Ethereum en mars avant d’ajouter :

« Altair est une mise à niveau de la chaîne de balises qui apporte un support client léger, des correctifs mineurs aux incitations, une comptabilité des fuites d’inactivité par validateur, une augmentation de la gravité des réductions et des nettoyages des récompenses du validateur pour une gestion simplifiée de l’état.

En plus de ces diverses fonctionnalités, Altair représente également une « mise à niveau de préchauffage » pour la chaîne de balises et les clients de la chaîne de balises. Le système de preuve de participation d’Ethereum fonctionne assez bien depuis la genèse, mais avant d’effectuer la fusion à enjeux élevés, les équipes clientes souhaitent passer par le processus d’une mise à niveau en direct pour tester et préparer davantage leurs bases de code et le système en direct.

Altair doit être suivi par l’enlèvement de la bombe de difficulté eth1 en décembre. Comme vous le savez peut-être, cela augmente la difficulté d’extraction au point qu’il devient impossible d’exploiter afin d’inciter le passage au PoS, mais ce n’est pas prêt et il est donc à nouveau retardé.

La mise à niveau complète vers PoS suit ensuite ce que l’on appelle la fusion. Cela peut sortir en hiver ou plus probablement au printemps avec des réseaux de test à suivre en premier.

C’est une très grosse mise à niveau car les mineurs seront supprimés, et donc l’ethereum ne gonflera plus l’offre de 4% par an, ce qui rendra l’actif encore plus rare.

Altair est une sorte de répétition générale pour la fusion, la rapprochant ainsi, la mise à niveau elle-même ayant quelques changements mineurs du point de vue de l’investisseur car elle essaie d’affiner les incitations au jalonnement tout en facilitant les clients légers avant la transition complète du PoS.

Lien source

Vues de la publication : 4