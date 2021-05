Ensemble d’échange MXC pour liste Casper (CSPR)

Compartir

Casper Network, est une chaîne publique commerciale de niveau entreprise qui construit une plate-forme ouverte optimisée pour les entreprises et les développeurs.

Le projet est la première blockchain qui fonctionne avec le mécanisme de consensus Proof-of-Stake (PoS) et est développé sur la base des spécifications techniques CBC qui ont été partiellement conçues par les développeurs Ethereum.

Les spécifications de CBC ouvrent aux développeurs la possibilité de créer une nouvelle économie et permettent aux utilisateurs de symboliser presque tous les actifs.

Casper est la première blockchain de preuve d’enjeu (PoS) en direct construite à partir de la spécification Casper CBC. La plate-forme Casper est conçue pour favoriser l’adoption de la technologie blockchain, des contrats intelligents et des DApp à l’échelle mondiale.

Avec un fort accent sur l’avenir, Casper est créé et conçu pour s’assurer que la plate-forme est développée en fonction des besoins changeants de ses utilisateurs. Selon le livre blanc officiel, Casper est optimisé pour convenir à la fois aux usages professionnels et privés. L’une des principales missions de la plateforme Casper est de fournir aux entrepreneurs et aux développeurs un environnement de travail sécurisé et décentralisé qui utilise les meilleures capacités de la technologie blockchain.

Le jeton CSPR natif de Casper sera bientôt listé sur la bourse MXC et Huobi Global pour la première fois dans le monde. Voici une vue détaillée des listes à venir qui démontrent à quel point le jeton CSPR est demandé et exclusif!

MXC inclura CSPR dans la zone d’innovation

MXC listera CSPR dans la zone d’innovation MXC à 19h00 le 11 mai et ouvrira le trading pour la paire de trading CSPR / USDT.

Selon l’annonce officielle, les dépôts ouvriront à 18h00 le 11 mai et le trading et retraits CSPR ouvrira à 19h00 le même jour. L’échange a également révélé que des parachutages et des cadeaux CSPR arriveront bientôt.

Fondée par des experts de l’industrie de la blockchain en 2018, MXC Exchange est devenue l’une des principales plateformes de crypto trading au monde.

En incluant CSPR, la bourse basée à Singapour a une fois de plus démontré son engagement à offrir aux passionnés de cryptographie des services de négociation d’actifs numériques sûrs, rapides et faciles à utiliser à l’échelle mondiale.

L’échange fera de son mieux pour choisir des pièces / jetons de haute qualité pour ses utilisateurs fidèles. Cependant, les utilisateurs doivent garder à l’esprit qu’investir dans la cryptographie est soumis à un risque de marché élevé et faire leurs propres recherches sur n’importe quel jeton avant d’y investir de l’argent; MXC ne sera responsable d’aucune des pertes d’investissement de ses utilisateurs.

Comme l’a noté John Chen Ju, PDG de MXC: «La cotation CSPR de MXC montre la proactivité et l’agilité de MXC Exchange. Nous travaillons constamment en partenariat avec le meilleur du cryptoverse, pour apporter le meilleur à nos utilisateurs. ”

Comme MXC, Huobi Global, un leader mondial du trading crypto depuis 2013, a également annoncé l’inclusion de CSPR dans le secteur Huobi New.

Huobi ouvrira les dépôts CSPR à 10h00 le 11 mai et le trading au comptant CSPR pour CSPR / USDT s’ouvrira jusqu’à ce que le volume des dépôts réponde à la demande du marché. Huobi ouvrira ensuite les retraits CSPR à 10h00 le 12 mai.

Pourquoi le projet Casper?

Casper est la première blockchain de preuve d’enjeu en direct dans le but d’accélérer l’intégration de la technologie blockchain dans les processus commerciaux des entreprises du monde entier.

Le réseau accélère l’adoption de la blockchain par les entreprises et les développeurs grâce à sa plate-forme rapide et productive avec la solution de mise à l’échelle de base de données la plus avancée.

Les entreprises peuvent choisir de créer des applications privées ou sous licence sur le réseau, tandis que les développeurs peuvent créer des applications décentralisées efficaces basées sur le réseau Casper.

De plus, CBC-Casper offre une flexibilité pour les protocoles de consensus de projet, ce qui facilite l’ajustement facile du temps de verrouillage des jetons en fonction des conditions du réseau. Cette fonctionnalité rend les processus blockchain de Casper déterministes et non probabilistes, ce qui lui permet d’évoluer et de répondre aux besoins des utilisateurs à l’avenir.

En février de cette année, CasperLabs a annoncé une collaboration avec le réseau de services blockchain BSN. Le partenariat stratégique a intégré le réseau Casper dans l’infrastructure mondiale BSN, tout en intégrant les fonctionnalités d’évolutivité, de sécurité et de décentralisation de Casper à l’écosystème BSN.

À propos de MXC

Actuellement, MXC Exchange compte environ 5 millions d’utilisateurs dans plus de 70 pays à travers le monde. Cette réalisation est une étape importante, et la plate-forme vise à devenir une plate-forme de référence pour les investisseurs nouveaux et expérimentés à mesure qu’ils progressent.

L’échange s’étend à cinq pays, la Suisse, le Canada, l’Australie et les États-Unis, où il est entièrement autorisé. MXC propose un moteur de trading haute performance développé par des développeurs expérimentés dans les technologies bancaires. Avec chaque seconde de fiabilité, l’échange ne délivre que 1,4 million de transactions et ajoute des performances améliorées. Singapour et la Corée hébergent leurs clusters de serveurs.

Pour en savoir plus sur MXC, ce guichet unique toujours populaire pour les services d’échange crypto, rejoignez simplement l’une des plates-formes que MXC engage avec sa communauté: Twitter, Facebook, Telegram ou Instagram.