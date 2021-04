Ensemble ensemble: comment la nouvelle comédie romantique explore la romance de l’amitié

Je me moque des comédies romantiques. Pas parce que je ne les aime pas; pas parce que je suis particulièrement grincheux à propos de la romance. Je me surprends juste à souhaiter qu’il y ait plus de films sur d’autres types de relations, sur des personnes improbables qui construisent des amitiés qui semblent destinées à durer toute une vie.

C’est pourquoi j’ai adoré Together Together, l’un de mes films préférés du Festival du film de Sundance (virtuel) de cette année. Le film met en vedette Ed Helms et Patti Harrison dans le rôle de Matt et Anna: Matt est un homme d’âge moyen qui veut un enfant mais qui est célibataire. Anna a la vingtaine et les deux se rencontrent quand elle demande à être sa mère porteuse. Leur relation se développe régulièrement, mais cela ne prend pas les virages que vous pourriez soupçonner de cette configuration. Au lieu de cela, l’écrivain et réalisateur Nikole Beckwith raconte une histoire qui remet en question la façon dont nous imaginons des relations de soutien, les limites des amitiés et les nombreuses formes que l’amour peut prendre. (C’est aussi très drôle.)

Après avoir vu Together Together, j’ai su que je voulais parler à Beckwith de la raison pour laquelle elle avait fait le film et de la façon dont elle pensait au large éventail de relations que nous formons tous dans nos vies. Nous avons discuté sur Zoom de l’amour, de l’amitié, des manières désordonnées dont nous parlons de «romance» et de la façon dont un plateau de tournage peut être un endroit pour en apprendre davantage sur vous-même.

La conversation suivante a été éditée et condensée pour plus de clarté.

La prémisse de Ensemble ensemble retourne une “comédie romantique” typique sur sa tête. Est-ce ce que vous avez décidé de faire?

Je pensais vraiment à ce que ce serait pour deux inconnus de se lancer dans une entreprise aussi folle, intime et chargée d’émotion, et d’être si solidaires l’un de l’autre tout en avançant dans le prochain chapitre de leur vie. J’ai écrit depuis un lieu de curiosité: je me demande à quoi ça ressemblerait?

Une fois que je suis entré dans cette histoire et que j’ai appris à connaître les personnages, c’est là que j’ai réalisé, Oh, oui, j’ai un énorme appétit pour une histoire sur un autre type d’amour, un autre type de relation, entre un homme et un femme. J’ai un énorme appétit pour voir l’horloge biologique masculine représentée, voir un homme qui veut devenir père et voir une femme qui n’est pas complètement éclipsée par une grossesse. Les choses dont j’avais envie se sont révélées à moi à travers les personnages et à travers l’histoire.

Ed Helms et Patti Harrison dans Together Together. Rue Bleecker

Ensemble ensemble m’a fait réfléchir au nombre de personnes que je connais qui entretiennent des relations de soutien mutuel, engagées et aimantes entre amis, mais sans aucune attente de type «vont-ils ou non», ni le désir de transformer la relation en une romance qui «se dirige quelque part . » Et pourtant, en regardant le film, j’ai eu l’impression que la relation entre Matt et Anna était surprenante et même étrange.

Pourquoi pensez-vous qu’il est si inhabituel de voir une relation comme celle-ci dans un film alors que ce n’est pas si inhabituel dans la vraie vie? Pourquoi les scénaristes semblent-ils graviter autour d’intrigues où les deux personnages se rencontrent à la fin, ou où il y a beaucoup de drame pour savoir s’ils vont se réunir?

Je ne voulais pas qu’ils se réunissent! Quand Patti a lu le scénario pour la première fois, elle était nerveuse à l’idée qu’ils se réunissent ou qu’il soit révélé qu’Anna est une griffeuse et qu’elle n’a jamais été enceinte du tout. Et j’étais comme, Ouais, c’est vrai. Je suppose que ce sont comme les deux voies que nous avons l’habitude de voir.

C’est tellement frustrant. C’est tellement, tellement frustrant. J’ai l’impression que ça arrive quand on est jeune. Nous sommes nourris de contes de fées maintes et maintes fois à partir d’un si jeune âge, et cela nous fait un lavage de cerveau en nous faisant penser qu’être «avec» quelqu’un est la chose primordiale, le but ultime. Je ne sais pas pourquoi on fait ça! Dès que nous en avons terminé avec le décompte, comment identifier les carnets de couleurs, vous passez juste à “Et puis il a embrassé la princesse endormie, et elle était excitée.” Ensuite, ces enfants deviennent des adultes qui ont cela en tête, non seulement en termes de façon de voir le monde, mais aussi de structure de l’histoire!

De plus, les filles grandissent en lisant des livres avec des protagonistes masculins. Quand nous commençons à lire des livres de chapitre, nous lisons White Fang, ou Huckleberry Finn, ou autre. Mais les jeunes garçons ne reçoivent pas de livres avec des protagonistes féminines. On m’a assigné le Journal d’Anne Frank et de Little Women à plusieurs reprises à l’école, mais je connais des gars qui n’ont jamais été assignés à l’un ou l’autre de ces livres. C’est époustouflant! Les femmes apprennent à s’identifier aux protagonistes masculins et aux protagonistes féminines, mais les garçons apprennent seulement à s’identifier aux protagonistes masculins. Et nous vivons dans un patriarcat; les garçons grandissent pour écrire la plupart des histoires et produire la plupart des films. Les protagonistes masculins sont donc ce que nous voyons à l’écran et les personnages féminins sont Manic Pixie Dream Girls. Des générations de gens ont grandi en regardant ces histoires, puis ça se répète. C’est un cycle très étrange.

Mais regardez la vie réelle. Il y a tout un spectre d’amour. Il y a tout un éventail de relations. Pourquoi ne les représentons-nous pas?

Je ne peux pas être la première personne à avoir écrit un film comme celui-ci. Je ne suis qu’une des premières personnes à le faire passer par les gardiens. Cela n’a pas été facile et cela a pris du temps. Et puis, les gens regardent et pensent: Oh, c’était bien. Pourquoi ne voyons-nous pas plus de films sur des relations comme ça?

Alors oui, c’est un cycle étrange. Arrêtez de lire des contes de fées.

Droite. Et les films qui tentent de renverser la structure du conte de fées finissent par dire au public que vous pouvez soit avoir le prince, soit être seul. Peut-être que vous pouvez avoir des créatures des bois comme amis si vous avez de la chance.

J’adorerais voir une histoire de prince où ils sont comme, Wow, tu es mon meilleur ami. C’est bien. Nous ne pourrions pas être plus heureux.

Dans une interview, tu as dit, “Il y a de nombreuses façons d’être l’objet de l’affection de quelqu’un.”

Oui. Il y a tellement, tellement de façons d’aimer et tellement de façons d’être aimé. J’adore aimer les gens. Je ne suis pas aussi douée pour être aimée, franchement, mais j’aime vraiment les gens de ma vie. J’adore les cadeaux d’anniversaire et les cadeaux de Noël et trouver comment faire un petit geste spécial et parfait. Ce n’est pas seulement pour les gens avec qui je couche! Pourquoi cela ne serait-il réservé qu’aux personnes avec qui je couche? Si quelque chose, c’est comme, tu dors déjà avec moi, tu es le bienvenu, pourquoi est-ce que je me penche en arrière? (des rires)

Il existe de nombreuses façons d’être l’objet de l’affection de quelqu’un. Mais nous ne pensons pas aux choses de cette façon. Matt et Anna ne dorment pas ensemble dans ce film, Dieu merci, mais ils sont l’objet de l’affection l’un de l’autre. Il y a de la romance là-dedans. Nous avons tendance à le catégoriser comme, eh bien, ce n’est pas une «relation amoureuse». Mais c’est romantique. Ce n’est tout simplement pas sexuel ou physique.

Notre vocabulaire nous gêne car il y a beaucoup de romance dans l’amitié. C’est l’une des choses les plus romantiques de se sentir vu et de voir, d’être compris et de comprendre, d’être présent, de soutenir, d’être exalté, d’être illuminé. Les personnes qui font cela pour vous sont vos amis. L’amitié est vraiment la base de tout.

Je fais partie de ces personnes où je suis toujours le meilleur ami d’une personne quand je sors sérieusement avec elle. Si vous ne l’êtes pas, que faites-vous? Quand je suis dans une relation fonctionnelle à long terme, cette personne doit être mon meilleur ami. C’est le fondement de tout cela. C’est cette couche qui vous nourrit et vous fait avancer et vous met au défi, vous donnant toute cette subsistance.

Mais je ne sais pas pourquoi ce n’est que de la «romance» si vous vous mettez aussi la langue dans la bouche l’un de l’autre. [A friendship] est toujours une relation vraiment importante.

Ed Helms et Patti Harrison dans Together Together. Rue Bleecker

Tant de ces hypothèses sur la «romance» proviennent de décennies de visionnage de films et d’émissions de télévision qui vous disent que si vous n’êtes pas diplômé à ce niveau, ce n’est pas une «vraie» relation. En fait, nous avons tendance à utiliser le mot «relation» uniquement pour désigner ces relations amoureuses, ce qui nous indique combien nous avons acheté cette idée en gros.

Comme Julio [Torres’s] le personnage dit dans le film: «Ce n’est pas parce que vous n’êtes pas« ensemble, ensemble »que ce n’est rien.» De nombreux types de personnes sont en couple. De nombreux types de personnes se séparent.

Je suis sûr que si nous y regardons de plus près, c’est probablement vraiment préjudiciable à tous nos esprits, et en particulier aux jeunes esprits. Et c’est probablement aussi en partie responsable de maintenir les gens dans des relations malsaines parce que nous avons fait de l’idée d’être dans une relation pour être «vous me complétez». Nous pensons que c’est le type de relation qui va vous compléter. C’est probablement vraiment, vraiment mauvais! Il est recouvert de bonbons et recouvert de sorte que cette mauvaise chose toxique ressemble à un beau petit gâteau. Mais il y a du poison dedans.

Je continue de décrire Ensemble ensemble comme une «comédie romantique platonique», mais pas «romantique». Maintenant, je ne sais même pas si c’est la bonne façon de le dire.

C’est difficile, parce que lorsque vous le dites, vous êtes conscient de la façon dont cela sonne. Vous dites «romantique», mais vous devez ensuite formuler trois mises en garde pour contextualiser. C’est compliqué. Quand on me demande: “Quel est le genre du film?” Je ne sais pas. Juste un film honnête, intime et gentil. Voilà le genre. Est-ce un genre? Je ne sais pas. Est-ce une comédie? Est-ce une «comédie dramatique»? Est-ce un drame? Je ne sais pas!

Avez-vous retiré quelque chose, personnellement, de la réalisation du film?

Même si cela venait de mon cœur et de mon esprit à l’origine, je suis toujours confronté à ce qu’il dit. J’ai réalisé, à travers des expositions répétées, ce que je travaillais de ma propre vie, j’explorais, je fêtais ou examinais. Jeter un regard attentif sur ces coins de mon cœur encore et encore est éclairant.

De plus, lorsque vous faites un film, que vous êtes sur le plateau et que vous collaborez, vous ne pouvez pas vous empêcher d’apprendre des choses les uns des autres, car vous travaillez tous si étroitement ensemble. Nous avons eu un très bel ensemble. Nous nous permettions les uns les autres de faire de notre mieux. Je pense qu’une idée fausse courante, en tant que réalisateur, est que tout le monde sur le plateau est là pour vous permettre de faire de votre mieux. Mais c’est le contraire. Votre travail en tant que directeur est de permettre à tout le monde autour de vous et d’essayer de donner à chacun autour de vous les moyens de faire de son mieux. C’est ce que tout le monde devrait faire. Lorsque vous faites cela, tout le monde a le sentiment d’être présent les uns avec les autres et de prendre soin les uns des autres – un peu comme les thèmes du film.

Ce n’était pas totalement surprenant; personne qui s’est tourné vers la réalisation de ce projet n’a fait beaucoup d’argent. Nous avons été attirés par ces sentiments, ces idées et ces idéaux. C’est le genre de décor que nous avions où nous étions tous très présents l’un pour l’autre. Vous apprenez beaucoup simplement en étant dans cet environnement tous les jours. Je pense que cela renforce. Ne pas utiliser à nouveau le mot «nourriture», mais une fois que vous obtenez ce genre de nourriture, vous vous dites: Oh, je devrais en manger tous les jours. Et je devrais mettre ça dans le monde chaque jour.

Ce n’est certainement pas la règle sur tous les plateaux de cinéma!

Oui. C’est dur de faire un film! Je peux voir comment lorsque vous ajoutez cela à une sorte de masculinité toxique, cela peut être un ragoût difficile. Ou vous pouvez aborder cette difficulté et ce stress avec solidarité, avec connectivité, en étant ensemble. Et cela peut vraiment créer des liens de cette façon.

Ou je suis juste un ourson!

Together Together ouvre dans des salles limitées le 23 avril et sera présenté en première sur les plateformes numériques à la demande le 11 mai.