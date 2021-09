Ensemble, Nakatani a détruit ngel Acosta en 4 épisodes

Les responsables ont estimé qu’Angel Acosta avait tout simplement perdu trop de sang pour continuer son combat pour le titre WBO des poids mouches vendredi soir.

L’arbitre Rocky Burke a arrêté son combat de championnat contre le champion en titre Conjunto Nakatani parce qu’il a déterminé que le nez en sang d’Acosta était devenu trop dangereux au début du quatrième tour. Le Japonais Nakatani a conservé son titre, s’est amélioré à 22-0 et a enregistré son 17e KO sur l’undercard Oscar Valdez-Robson Conceicao à l’AVA Amphitheatre du Casino Del Sol à Tucson, Arizona.

Acosta de Porto Rico (22-3, 21 KO) a été officiellement arrêté 32 secondes au quatrième tour d’un match de championnat prévu de 12 tours et 112 livres. Il n’y avait pas beaucoup d’action au quatrième tour avant que Burke n’arrête l’action. Burke a demandé la deuxième pause dans le même nombre de tours avec 1:22 à faire au troisième tour, afin qu’un médecin du ring puisse examiner le nez ensanglanté d’Acosta.

Le nez d’Acosta a continué à saigner abondamment une fois que l’action a repris. Il a essayé de mieux se protéger et a ligoté Nakatani à plusieurs reprises avant la fin du troisième tour. Un médecin du ring a examiné en détail le nez ensanglanté d’Acosta avec 1:13 à faire au deuxième tour. Acosta, dont le nez s’est mis à saigner au premier tour, a choisi de continuer.

Il s’est avancé et a lancé des coups durs pour le reste du deuxième tour. Le crochet gauche d’Acosta a soutenu Nakatani avec un peu plus de 10 secondes à jouer dans ce deuxième tour. Nakatani a décroché une main gauche juste avant le milieu du premier tour. Sa gauche au corps a déséquilibré Acosta avec un peu plus d’une minute à jouer au premier tour. Un crochet du droit de Nakatani a décalé Acosta avec un peu moins de 40 secondes à faire au premier tour. À ce moment-là, il était évident que Nakatani avait les mains les plus lourdes.