Ensembles de pièces de Mudrex : Comment se porte le programme d’investissement en crypto-monnaie semblable à un fonds commun de placement ?

Investir dans des crypto-monnaies pourrait être déroutant pour les utilisateurs novices. Pas seulement sur les risques et les incertitudes, mais aussi sur le choix des pièces. Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver très difficile de décider quelles pièces choisir en premier. Bien sûr, il y a Bitcoin, le roi de tous les cryptos. Mais poussés par l’attrait de retours rapides et insensés, les nouveaux utilisateurs finissent souvent par perdre de l’argent en investissant dans des pièces peu fiables ou dans ce qui est devenu populaire dans le monde de la cryptographie sous le nom de « pièces de merde ».

Afin de fournir une solution aux utilisateurs qui ne sont pas sûrs des pièces à choisir, le gestionnaire d’actifs mondiaux de crypto-monnaie basé à Bengaluru, Mudrex, a récemment introduit un système de crypto-monnaie de type fonds commun de placement appelé Coin Sets. Il permet aux utilisateurs, y compris ceux d’Inde, d’investir dans plusieurs pièces cryptographiques thématiques en une seule fois en garant un certain montant fixe.

FE Online a rencontré le PDG et cofondateur de Mudrex, Edul Patel, pour savoir comment les jeux de pièces ont fonctionné depuis le lancement, comment cela fonctionne, les risques et les problèmes de sécurité liés aux réglementations et aux nouveaux plans. Extraits :

En quoi les ensembles de pièces sont-ils similaires aux fonds communs de placement ?

Coin Sets est un panier de jetons basé sur un certain thème géré et rééquilibré par l’équipe Mudrex. L’idée était de créer un produit simple comme un fonds commun de placement qui aide les utilisateurs à investir en un clic, sans qu’ils se soucient du jeton exact à acheter et du montant à acheter, etc.

Vous pouvez considérer les Coin Sets comme un fonds indiciel. Tout comme Nifty50, où vous avez un panier d’actions, dans Coin Sets, vous avez des paniers de jetons/pièces où les utilisateurs investissent. Il n’y a pas d’achat et de vente actifs dans les ensembles de pièces.

Mais dans les fonds communs de placement, nous connaissons le nom du gestionnaire de fonds. Qu’en est-il des ensembles de pièces ?

Le gestionnaire du fonds est l’équipe Mudrex. Nous le mentionnons sur le site. Mais au fil du temps, nous allons ajouter de plus en plus d’informations sur l’équipe et sur le gestionnaire de fonds.

Quelle a été la réaction des utilisateurs aux ensembles de pièces jusqu’à présent ?

La réponse à Coin Sets a été phénoménale. Au cours du dernier mois environ, nous avons investi environ 3000 utilisateurs dans ces ensembles de pièces. Le montant total investi via les ensembles de pièces serait de près de 5 millions à 6 millions de dollars maintenant.

Retours des ensembles de pièces

Le marché de la cryptographie étant généralement positif, ces ensembles de pièces ont très bien fonctionné, ce qui est une excellente chose pour les utilisateurs.

Les allégations d’APY sur votre site Web ne sont-elles pas trompeuses ?

Les ensembles de pièces donnent des rendements liés au marché. Ce que nous montrons, ce sont les retours au cours de la dernière année. Et la réalité honnête est qu’au cours de la dernière année, les rendements ont été aussi élevés. Mais nous ne prétendons pas que ce seront des retours futurs. Ce que nous montrons, ce sont des rendements passés. Chaque utilisateur qui est en direct sur la plate-forme peut voir les retours en direct.

En fait, certains ensembles de pièces, dans lesquels j’ai investi, ont donné des rendements de 80 à 90 % au cours du dernier mois et demi, ce qui est formidable mais, bien sûr, cela peut ne pas se répéter.

Comment décidez-vous des thèmes pour les ensembles de pièces ? Qui décide ?

Le thème vient en fait en discutant avec nos utilisateurs sur la communauté Discord et d’autres canaux populaires, où les utilisateurs viennent nous dire qu’ils cherchent à investir dans un thème, disons DeFi ou NFT, etc. C’est ainsi que nous interrogeons et obtenons des suggestions.

Désormais, une fois le thème choisi, notre équipe de quantification interne examine tous les différents jetons disponibles qui relèvent de ce thème, puis les sélectionne sur la base de différents paramètres. Les paramètres que nous regardons sont :

dans quelle mesure l’équipe derrière la pièce est-elle digne de confiance?

Nous ne regardons donc que les projets vérifiés de confiance. Et pas n’importe quelle pièce au hasard. L’objectif est de s’assurer que les utilisateurs sont capables de créer de la richesse à long terme et pas seulement de sortir et d’investir de l’argent dans une pièce de monnaie aléatoire ou un shitcoin qui ira sur la lune !.

L’argent des utilisateurs est-il en sécurité dans les jeux de pièces ?

Tout comme les fonds communs de placement, les jeux de pièces sont également soumis aux risques de marché. Vous pouvez obtenir des rendements considérablement élevés si le marché monte. Vos rendements seront inférieurs lorsque les marchés baisseront. C’est le risque de base.

À quel point le portefeuille Mudrex est-il sûr

Le portefeuille principal actuel est hébergé en partenariat avec Binance et BitGo. Seules les entrées et sorties sont autorisées depuis l’infrastructure Mudrex et depuis les IP Mudrex. Personne dans l’entreprise n’a accès aux fonds.

Parce que nous utilisons la même infrastructure que Binance, nos portefeuilles sont aussi sécurisés qu’aujourd’hui.

Que se passe-t-il s’il y a une réglementation négative du gouvernement?

Dans le cas d’une régulation négative, cela dépend de la nature de la régulation. Mais quoi que ce soit, je suis sûr que nous pouvons aider nos utilisateurs à gérer et à trouver un moyen de quitter la cryptographie, si nécessaire.

Donc même s’il y a une régulation négative, les fonds seront-ils en sécurité ?

Oui. Correct. Nous pouvons au moins aider les gens à comprendre comment ils quittent la crypto en cas de réglementation négative, mais les fonds sont toujours sécurisés.

Nouveaux ensembles de pièces et plans

Trois nouveaux thèmes de jeux de pièces sont lancés : Metaverser, Organisations autonomes décentralisées (DAO) et Jeux. Ces nouveaux thèmes seront lancés d’ici la fin de cette semaine même.

Nous travaillons également sur l’intégration directe des comptes bancaires, qui sera mise en ligne d’ici la première semaine de décembre. Il permettra aux utilisateurs de déposer directement des INR dans le portefeuille Mudrex.

Les nouveaux utilisateurs de crypto devraient-ils inclure des jeux de pièces dans leur portefeuille ?

Absolument. Si quelqu’un est intéressé par la cryptographie, je recommanderais de commencer par cela. Parce que ce qui se passe aujourd’hui, c’est que si quelqu’un s’intéresse à la crypto, alors il achète du Bitcoin. Maintenant, acheter du Bitcoin, c’est comme acheter des actions de Reliance, qui, nous le savons tous, fonctionneront très bien à long terme si les marchés continuent de bien se porter. Mais effectivement, ce n’est pas la meilleure façon d’investir. Parce qu’il est très risqué de ne détenir qu’une seule action. Les ensembles de pièces aident à diversifier ce risque et offrent également une exposition à un ensemble plus large de pièces en une seule fois.

Si quelqu’un s’intéresse à la crypto, alors au lieu d’acheter du bitcoin, je lui dis généralement d’investir dans Blue Chip Coin Set. Il comprend non seulement Bitcoin, mais tous les 5 principaux cryptos, ce qui aidera à obtenir des rendements meilleurs et diversifiés.

Mais la limite d’investissement est très élevée (300 USDT) dans le jeu de pièces Blue Chip ?

Nous travaillons pour permettre aux utilisateurs de commencer à investir dans des ensembles de pièces avec aussi peu que 10 dollars d’ici la fin de ce mois. Plus tard, il sera réduit à 1 dollar. Nous travaillons également à la création d’une fonctionnalité de type SIP.

Qu’en est-il des frais?

Il n’y a pas de frais pour le transfert d’USDT de Binance vers le portefeuille Mudrex. Binance vous montrera les frais, mais ils ne seront jamais facturés.

(Les crypto-monnaies sont des actifs non régularisés en Inde. Y investir peut être risqué. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir dans des crypto-monnaies.)

