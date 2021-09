ENSISA et EMAP sont intégrés pour être plus compétitifs sur les marchés internationaux

28/09/2021 à 11h03 CEST

Les communs de Canillo, de la Massana et Crèdit Andorrà ont signé ce dimanche un accord préliminaire pour la création d’une nouvelle entreprise qui envisage d’intégrer le 100 % des parts de l’ENSISA et de l’EMAP, entreprises exploitant des stations Soldeu El Tarter et Pal Arinsal. La composition initiale de l’actionnariat sera d’une 40,09% par Canillo, une 39,66% par Crédit Andorrà et un 19,9% par la société Massana. Cette intégration apportera des bénéfices significatifs, tant dans la sphère économique que dans la cohésion du modèle d’entreprise, dans le but d’être plus compétitif sur les marchés internationaux et d’éliminer la concurrence interne. plaçant Andorre parmi les 10 meilleures destinations de neige au monde.

Cette nouvelle alliance historique dans le secteur de la neige andorrane favorisera la stabilité future des deux sociétés, en augmentant les revenus, en réduisant les coûts et en améliorant la capacité de promouvoir un plan d’investissement global, ce qui permettra de travailler dans un champ d’action local combiné à l’internationalisation.

La nouvelle formule a pour objectif de promouvoir une offre plus compétitive 365 jours par an. En ce sens, le plan stratégique comprend des investissements de plus de 60 millions d’euros aux pistes des secteurs de Soldeu El Tarter de Grandvalira, ainsi qu’un investissement de 36,4 millions d’euros en 2022 pour développer le projet de liaison skiable entre Arinsal et Pal, à travers deux nouvelles pistes, un réseau neige et un bâtiment de service dans la région.

Cette formule facilitera le choix des meilleures pratiques des deux modèles. L’une des prémisses sera la séparation du Conseil d’administration de l’équipe de direction, avec un choix objectif de gestion. La proposition repose sur une adresse de proximité unique qui intègre les directions Montagne, Services, Administration et RH, en association avec GrandvaliraNEVASA en tant que marketeur d’avenir.

Pourcentages d’actions

L’un des objectifs de la société Massana est d’être égal au sein de la nouvelle structure d’entreprise. À cette fin, des mécanismes ont été convenus pour que la participation initiale de 20 % atteigne progressivement 30 % au cours des six prochaines années.

Les négociations pour la création de la nouvelle société ont commencé en mai dernier et ont compté avec l’intervention du Cònsol Major (Maire) de Canillo, Francesc Camp, le consul majeur (maire) de La Massana, Olga Molne, et le directeur exécutif et directeur général de Crèdit Andorrà, Xavier Cornelle, aussi bien que David Hidalgo, directeur général de Grandvalira-ENSISA et directeur général de Vallnord Pal Arinsal, Josep Marticella.

Dans ce sens, Olga Molné a souligné que « à La Massana, nous étions clairs que nous voulions un projet de pays, avec des partenaires naturels. Et à partir des différentes réunions que nous avons tenues, tant avec des investisseurs nationaux qu’internationaux, nous avons toujours été clairs que la meilleure option était un modèle d’intégration entre EMAP et ENSISA. C’est pourquoi nous avons travaillé dans ce sens et je suis très satisfait de ce que nous avons réalisé, puisque cette opération apportera des avantages pour les trois parties et pour le pays la Massana de changer son modèle d’actionnariat.

À la fois, Francesc Camp a tenu à souligner qu’au-delà des synergies que la nouvelle société va générer au niveau des affaires, “hqui prennent en compte le positionnement sur la scène internationale qui impliquera les actions conjointes de continuer à accueillir les Coupes du monde de ski alpin à Soldeu El Tarter et les Coupes du monde et championnats du monde de VTT à Pal Arinsal & rdquor;

Pour sa part, Xavier Cornella a expliqué quoi “cAvec cet accord, tout le monde sera gagnant. Il doit permettre d’unifier le ski en Andorre en une seule marque, honorant l’esprit des pionniers de Grandvalira. Crèdit Andorrà a toujours misé sur ce secteur économique, clé du développement du pays & rdquor ;.