Enslaved annonce un nouvel Ep ‘Caravans To The Outer Worlds’

Avant-gardistes du metal norvégien ESCLAVE sortira un nouvel EP, “Caravane vers les mondes extérieurs”, le 1er octobre via Explosion nucléaire. Selon un communiqué de presse, l’effort de quatre chansons “est une histoire de départ, de laisser derrière lui un monde aride et désolé, voyageant hardiment dans le futur”.

ESCLAVE‘s Ivar Bjørnson commente : « C’est l’histoire qui voulait être racontée, et c’est la musique qui demandait à être entendue. Qui sommes-nous pour remettre cela en question ? Après ‘Utgard’, le chemin s’est dégagé — et nous l’avons suivi ; passé, présent et futur fusionnés dans un EP qui marque pour nous un pas de géant. Dans…”

Regardez la vidéo de la chanson titre de l’EP, “Caravanes vers les mondes extérieurs”, au dessous de.

Le “Caravanes vers les mondes extérieurs” EP contient des riffs à vous briser le cou qui renvoient aux débuts bruts de ESCLAVE — la chanson titre marquant un décollage explosif avec des échappées mélodiques et des frondes progressives sur de nouvelles orbites, tandis que le sinistre “Ruun II : L’épitaphe” plonge dans l’océan sombre et mystérieux des étoiles au-delà du connu. Ces deux pièces principales sont encadrées par deux intermèdes : “Intermezzo I : Lönnlig. Gudlig.” et “Intermezzo II : Le Navigateur”, résumant les histoires principales avec respectivement ce qui a précédé et ce qui est à venir.

“Caravanes vers les mondes extérieurs” Liste des morceaux de l’EP :

01. Caravanes vers les mondes extérieurs



02. Intermezzo I : Lonnlig. Gudlig.



03. Ruun II – L’épitaphe



04. Intermezzo II : Le Navigateur

ESCLAVEle dernier album de, “Utgard”, est sorti en octobre 2019 via Explosion nucléaire.



