Entendez chaque voix? La propagande dominicale de NPR célébrant le premier évêque luthérien transgenre ⋆ .

Le dimanche de l’édition du week-end, NPR a célébré le jour du Seigneur avec une histoire LGBTQ heureuse: «Les luthériens élisent le premier évêque ouvertement transgenre Megan Rohrer.» L’histoire, par l’ancienne présentatrice de Morning Edition, Melissa Block, était plus une publicité qu’un reportage.

Vous pouvez dire d’après les premiers mots de la présentatrice Lulu Garcia-Navarro: «Le révérend Megan Rohrer est entré dans l’histoire. Ils ont été élu premier évêque ouvertement transgenre de toute intégrer Dénomination américaine – pronoms préférés ils / eux. “

Les pronoms ont été lésés lors de la réalisation de ce segment «d’actualité». La dénomination est l’Église évangélique luthérienne d’Amérique, et Rohrer présidera depuis San Francisco les congrégations du nord de la Californie et du Nevada.

Les protestants sont maintenant apparemment sur une réforme sans fin. Rohrer a annoncé: «En tant que luthériens, nous sommes fiers d’être toujours en train de nous réformer. Et c’est certainement un moment de réforme si j’en ai déjà vu un.

La propagande peinte par numéros touche la note habituelle des personnes transgenres traumatisées au bord du suicide. Block a expliqué: «Rohrer espère que c’est un moment, en particulier pour les personnes transgenres, qui changera et même sauvera des vies.» Rohrer a expliqué: «Il n’y a presque pas une semaine qui passe sans que quelqu’un ne me contacte sur les réseaux sociaux et ne me dise: ‘J’ai choisi de vivre aujourd’hui parce que je savais que tu existais.’»

BLOC: Rohrer dit que les pressions exercées sur les personnes transgenres sont particulièrement dangereuses maintenant, avec tant législation anti-trans proposé et diffusé dans tout le pays. ROHRER: Le poids d’avoir des gens débattre de votre dignité, le poids des gens en colère et fidèles. Être le plus bruyant pour certaines personnes est un poids trop lourd pour s’accrocher. Et mon espoir est d’être une voix qui donne de l’espoir aux gens

Il n’y a pas une seconde d’opinion dissidente, ce qui est drôle quand le logo de NPR dit en ce moment «Hear Every Voice». Pour des extraits sonores de confirmation de genre, ils se tournent vers l’évêque épiscopal gay Gene Robinson, qui a reçu ce genre de publicité unilatérale élogieuse en 2003 lorsqu’il a été installé. .

BLOC: Rohrer sait très bien ce que ça fait de se faire attaquer votre identité. Adolescentes dans le Dakota du Sud, elles ont été expulsées d’un groupe de jeunes de l’église lorsqu’elles sont devenues lesbiennes. Les abus ont continué plus tard dans un collège luthérien. ROHRER: Il y avait des gens qui essayaient de me jeter de l’eau bénite pour – je ne fais pas – faire quelque chose ou des gens qui suivraient les mêmes cours de religion que moi et chantaient des hymnes chaque fois que je passais. Je ne savais jamais quoi faire, alors je chantais simplement de l’harmonie sur les hymnes. BLOC: Et il y a eu des attaques pires à la fois là-bas et plus tard quand ils sont devenus pasteur de l’église Grace Lutheran à San Francisco. Alors, que pourrait-il se passer maintenant que Rohrer devient évêque? GENE ROBINSON: Ce qui viendra vers eux, c’est beaucoup de vitriol et de haine. Je ne peux pas vous décrire à quel point cela est cruel et horrible.

C’était tellement unilatéral que Block ne s’est pas engagé avec les mauvaises nouvelles qu’au sein d’ELCA, «ils projettent selon les tendances actuelles, l’église cessera fondamentalement d’exister au sein de la prochaine génération». Les dénominations principales – les plus en contact avec le zeitgeist de NPR – sont des membres qui saignent. Cela n’obtient qu’une référence douce à la fin:

BLOCK: Et peut-être, juste peut-être, dit le pasteur Rohrer, que cela devient un moment pour une église luthérienne en déclin. ROHRER: Je ne manquerai pas cette occasion de dire, hé, joignez-vous à nous dans la prière et rejoignez-nous sur les bancs. Et si vous êtes quelqu’un qui aspire à un moment comme celui-ci, alors venez donner une chance aux luthériens.

Au cas où vous seriez confus, Megan était une fille qui est devenue un «homme trans», mais n’a pas changé de nom. Cosmopolitan a célébré cela dans une vidéo YouTube de 2018 alors que Rohrer se plaignait que «les sentiments de la plupart des gens à propos des homosexuels et des lesbiennes et des personnes trans ne sont pas rationnels».

NPR est payé par… .vous, le contribuable américain. Quand j’ai cliqué pour écouter ceci, j’ai reçu une annonce pour Comcast, les propriétaires de NBC et MSNBC.