Entendre Beyoncé et Rihanna vous fait courir plus vite et Drake plus lentement

La marque de vêtements de sport Pour Moi a fait un étudier avec un groupe de coureurs pour révéler quels chanteurs peuvent améliorer votre temps de course et lesquels peuvent vous ralentir. Les résultats ont été compilés en enregistrant les temps de 20 coureurs écouter de la musique. Chacun d’eux a couru au moins 1 kilomètre par artiste et a enregistré sa vitesse avec un appareil intelligent.

Analyser les données de 60 courses différentes, une étude a révélé qu’écouter Beyoncé raccourcit votre temps d’exécution 2 minutes et 45 secondes (33 secondes de moins par kilomètre), suivi de Harry Styles avec 2 minutes 35 secondes (31 secondes moins par kilomètre), Britney Spears avec 2 minutes 20 secondes (28 secondes de moins par kilomètre). Dans le Top 10 suit Adele (-01 : 35), Taylor Swift (-01 : 22), Shawn Mendes (-01 : 20), Rihanna (-01 : 15), Ed Sheeran (-00 : 40), Olivia Rodrigo (-00 : 35) et Justin Bieber (-00 : 25).

