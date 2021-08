ENTER Art Fair et Tacans s’associent pour lancer SpaceSeven NFT Marketplace propulsé par Concordium Blockchain ⋆ Crypto new media

Publicité





ENTER Art Fair 2021 a annoncé son intention d’inclure des jetons non fongibles (NFT) dans son prochain événement.

Selon l’annonce, ENTER Art Fair a noué des collaborations avec Tacans pour lancer SpaceSeven, le premier marché nordique pour l’art NFT. Ce partenariat permettrait d’inclure des pièces NFT dans l’événement artistique international le plus important de Scandinavie. Tacans est une agence de développement de logiciels basée au Swaziland.

Commentant l’actualité, Julie Alf, créatrice et directrice d’ENTER Art Fair a expliqué :

« S’il n’y a pas de changement, il n’y a pas d’art. La blockchain n’est pas seulement une technologie, et c’est un moyen pour l’art de faire ce que l’art fait – de montrer un miroir à la société. »

ENTER invite tout le monde à découvrir, expérimenter et acquérir certains des meilleurs arts contemporains, non seulement de la région nordique mais aussi du monde entier. ENTER Art Fair a été créé pour développer une série et une plate-forme commerciale et pertinente en permanence pour l’industrie de l’art tout en offrant un espace progressif pour les nouveaux artistes et les formes d’art expérimentales.

La foire ENTER Art Fair se déroulera du 26 au 29 août. L’événement, qui se tiendra à Tunnelfabriken, Copenhague, contribuera à fusionner les formes d’art traditionnelles et numériques. L’événement accueille plus de 61 galeries et 250 artistes qui ont déjà été approuvés par le comité international d’ENTER dirigé par Kirsten Eggers. Apparemment, les galeries sélectionneront l’un des artistes qu’elles représentent pour créer un NFT exclusif. Ces NFT seront ensuite vendus sur la place de marché SpaceSeven NFT.

Grâce à cet événement, ENTER ouvrira des opportunités incroyables pour SpaceSeven en le présentant aux nouveaux et anciens acteurs de l’industrie. SpaceSeven est une place de marché NFT multi-blockchain construite sur la blockchain Concordium. La place de marché permet aux artistes de frapper des NFT, de créer et de vendre leurs chefs-d’œuvre universellement à un prix fixe.

Les partenariats n’auraient pas pu arriver à un meilleur moment. Selon les rapports, le marché du NFT a enregistré une croissance considérable. Les NFT ont augmenté de plus de 200 millions de dollars sur les marchés au cours des neuf derniers mois. La majeure partie de cette croissance a été enregistrée en février 2021.

