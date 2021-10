Enterprise Ireland nomme TechDivine comme partenaire numérique pour la marque Education in Ireland

L’Asie du Sud est l’un des principaux marchés émergents pour les étudiants qui envisagent d’étudier à l’étranger

Enterprise Ireland a nommé TechDivine comme partenaire numérique pour sa marque Education in Ireland. Enterprise Ireland souhaite faire connaître l’Irlande en tant que destination d’études pour les étudiants d’Asie du Sud grâce à cette collaboration. TechDivine travaillera en étroite collaboration avec Education in Ireland pour soutenir les activités de l’équipe. En outre, il entreprendra un certain nombre de projets de marketing numérique pour faire progresser les activités de l’éducation en Irlande dans les régions d’Asie du Sud. Selon Barry O’Driscoll, directeur régional, Inde et Asie du Sud, Education en Irlande, l’Asie du Sud est l’un des principaux marchés émergents pour les étudiants qui envisagent d’étudier à l’étranger, en particulier en Occident.

« Avec la numérisation généralisée et la dépendance croissante du marketing en ligne pour la sensibilisation, nous nous sommes associés à TechDivine Creative Services pour gérer le mandat numérique de l’éducation en Irlande visant à faire de l’Irlande un centre éducatif pour les étudiants internationaux. L’équipe de TechDivine comprend les nuances des médias numériques, en particulier dans le paysage de l’éducation. Je suis convaincu que l’approche créative de l’équipe nous aidera à atteindre nos objectifs sur les marchés d’Asie du Sud », a ajouté O’Driscoll.

Les tâches de TechDivine comprennent la conception et la mise en œuvre d’une stratégie numérique pour développer la marque Education in Ireland dans la région parmi les étudiants de l’enseignement supérieur et les autres parties prenantes. En outre, il se concentrera également sur le développement et la gestion d’une communauté virtuelle sur les plateformes de médias sociaux, ainsi que sur le soutien aux efforts promotionnels des membres de la marque comme les établissements d’enseignement supérieur irlandais.

« L’Irlande possède des institutions de classe mondiale et des opportunités de carrière enrichissantes. Ceci, associé à leur accueil irlandais chaleureux et au fait d’être une nation anglophone, est une aubaine pour les personnes qui planifient une belle carrière à venir. Notre rôle est de faire passer ce message aux étudiants d’Asie du Sud, qui envisagent de poursuivre des études supérieures à l’étranger. Nous sommes impatients d’élaborer des stratégies et de livrer des campagnes de marketing numérique qui ont un retour sur investissement percutant tout en ajoutant une valeur exceptionnelle pour Enterprise Ireland, les établissements d’enseignement et leurs étudiants », a déclaré Ananthanarayanan V, fondateur et PDG de TechDivine Creative Services.

Lire aussi : Tata Sky lance sa nouvelle campagne axée sur le Maharashtra avec l’acteur Nana Patekar

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.