” Enterré par les Bernard ” de Netflix accusé d’avoir donné de fausses cendres à sa famille

Le service funéraire présenté dans la série de comédies de télé-réalité Netflix “Buried By The Bernards” est accusé d’une erreur colossale … ​​une famille prétend qu’on leur a envoyé les mauvaises cendres.

Alfred Velasquez raconte à TMZ… sa mère, Anita Velasquez, est décédé en février d’une insuffisance rénale et a été incinéré par les services funéraires R. Bernard à Memphis, le lieu présenté dans l’émission Netflix.

La famille Velasquez affirme avoir récupéré les cendres du salon funéraire en mars, mais lorsqu’elles sont allées les répandre le jour de l’anniversaire de leur défunte mère en juillet, elles ont remarqué une étiquette avec les informations d’une autre personne.

On nous dit que la famille Velasquez avait voyagé jusqu’en Floride pour répandre les cendres dans l’océan comme l’un des derniers souhaits d’Anita, et quand ils ont remarqué le problème, ils ont contacté le salon funéraire.

La famille affirme qu’on lui a dit que l’entreprise examinerait la question et leur reviendrait … mais on nous a dit que le salon funéraire avait rappelé et dit que la famille avait les bonnes cendres.

Néanmoins, la compagnie a offert de lui rembourser 2 000 $ pour les frais funéraires.

La famille a depuis déposé une plainte auprès du ministère du Commerce et des Assurances du Tennessee et on nous dit que la famille envisage ses options juridiques.

Selon des documents juridiques, les services funéraires R. Bernard affirment que la famille a reçu les bonnes cendres, mais que les papiers d’une autre personne ont été accidentellement placés à l’intérieur de l’urne.

Nous avons contacté le service funéraire … jusqu’à présent, aucun mot en retour.