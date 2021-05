Entertainment Space ne signifie pas que Google se soucie à nouveau des tablettes

Une nouvelle fonctionnalité arrive sur certaines tablettes Android appelée Entertainment Space. Il ressemble beaucoup au Chromecast avec l’interface Google TV et fait ses débuts sur les tablettes de marque Walmart, suivis de certains modèles de Lenovo et Sharp, bien que rien n’indique que ce sera une chose requise pour les fabricants. Votre Galaxy Tab S ou l’une des autres meilleures tablettes Android peut ou non voir cette fonctionnalité.

Cette nouvelle attention portée aux tablettes pourrait être une bonne nouvelle pour tous ceux d’entre nous qui sommes fans de tablettes, mais je pense qu’il est important de regarder la raison pour laquelle cela s’est produit. Google ne se soucie toujours pas des tablettes Android, mais il aime les solutions rapides pour capitaliser sur une augmentation des ventes unique dans une vie.

2020 genre de sucé. La plupart d’entre nous ont été coincés à la maison pendant au moins une courte période, et une fois que toutes les fissures dans les murs ont été comptées, nous avions besoin de quelque chose pour nous aider à passer le temps. Outre l’aspect de l’ennui, de nombreuses personnes ont rapidement eu besoin d’un moyen de voir et de parler aux enseignants et aux patrons, à la famille et aux amis en utilisant la vidéoconférence. Il était inévitable que des choses comme les tablettes et les Chromebooks bon marché voient une augmentation significative des ventes.

Le nouvel espace de divertissement semble être un bon moyen de voir des recommandations sur des choses qui nous occupent, mais c’est aussi un moyen de stimuler l’engagement et même les ventes pour Google. Voir un livre ou un film qui suscite votre intérêt? Obtenez-le sur Google Play! Voici un petit jeu qui vous fait perdre du temps avec des achats intégrés que Google prend en compte chaque fois qu’une transaction est effectuée. Vérifie-les! Ce sont toutes de petites choses, mais elles s’additionnent. Probablement à la somme quand tout est dit et fait.

Google a fait ce qu’il fallait et a trouvé un moyen de gagner de l’argent grâce à une augmentation ponctuelle des ventes de tablettes Android.

Google aurait été stupide de ne pas capitaliser sur cette situation. Il sait déjà comment combiner les recommandations avec des moyens de gagner plus d’argent pour l’entreprise, car c’est exactement ce qu’est l’interface Chromecast avec Google TV. Pour chaque fois que cela vous conduit à Hulu, cela conduit également une autre personne à YouTube pour acheter ou louer un film ou une émission. C’est une bonne affaire car cela permet de gagner de l’argent d’une manière qui profite également aux utilisateurs.

Il y a aussi un autre avantage. Cela donne l’impression que Google fait quelque chose que nous voulons, à savoir montrer plus d’attention à l’expérience de la tablette Android. Google peut écrire un article de blog montrant à quel point la nouvelle fonctionnalité est agréable et nous disant à quel point nous l’aimerons. Des sites Web comme Android Central, 9to5Google et The Verge peuvent transmettre cette nouvelle aux personnes ordinaires qui utilisent une tablette Android et penseront probablement que la nouvelle fonctionnalité a l’air plutôt cool. Google ressemble au bon gars ici, et c’est toujours une victoire.

Source: Jerry Hildenbrand / Android Central

Je déteste être le seul à le dire à haute voix, mais Google ne se soucie toujours pas des tablettes Android. Si tel était le cas, il y aurait beaucoup d’autres choses sur lesquelles il aurait pu travailler au lieu d’apporter un nouveau flux de découverte lorsque vous faites glisser l’écran d’accueil. Google a cessé de se soucier des tablettes Android lorsqu’il est devenu évident qu’il ne gagnerait jamais d’argent avec elles. Sans un milliard de globes oculaires d’utilisateurs collés à des publicités sur un écran de tablette, il n’y a pas d’incitation. Lorsque nous avons constaté un bond sans doute ponctuel des ventes de tablettes Android, Google a vu un moment ponctuel pour encaisser.

Google est une entreprise à but lucratif qui est censée essayer des choses qui peuvent faire de l’argent.

Oui, je ressemble à un cynique qui déteste tout et pense que Google est dirigé par des monstres. Je sais que. Mais vraiment, ce n’est pas difficile à passer au crible car Google est une entreprise. Ce n’est pas une entreprise qui se soucie de nous en tant que personnes – bien que certains dans l’entreprise semblent certainement être des gens bienveillants et gentils – c’est une entreprise qui se soucie de réaliser des bénéfices et de rendre ses actionnaires heureux. Vous rendez les actionnaires heureux en leur faisant gagner plus d’argent. Chaque décision de chaque organisation à but lucratif, y compris Google, est prise pour augmenter le résultat net.

Je souhaite que cette nouvelle signifiait que Google se souciait à nouveau des tablettes Android. Des équipements comme la Galaxy Tab S7 Plus sont vraiment incroyables, mais une fois que vous vous éloignez du travail que Samsung a fait pour offrir une bonne expérience de tablette, vous vous retrouvez avec un Play Store plein de choses qui fonctionnent au mieux à moitié belle dalle OLED entre vos mains. En tant qu’utilisateur de Chromebook, je vouloir pour voir le contenu optimisé grand écran et l’attention à une interface tactile pour les grands écrans.

Mais je ne retiens pas mon souffle. L’espace de divertissement s’avérera probablement être une solution unique qui pourrait même ne pas aboutir à de meilleures tablettes que vous devriez réellement acheter. C’est triste, mais c’est aussi comme d’habitude.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

