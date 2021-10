Entertainment Weekly publie les premières images de Scream 5 – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Scream 5, la nueva entrega de la popular saga de cine de terror protagonizada por las diferentes encarnaciones del asesino en serie Ghostface, presenta su primer póster oficial y confirma su fecha de estreno en cines, previsto para el próximo 14 de enero de 2022. Pero il y a plus; A tel point qu’Entertainment Weekly a partagé les premières images officielles du film, alors que les responsables ont annoncé que demain, 12 octobre 2021, la bande-annonce officielle du film sortira.

« C’est toujours quelqu’un que vous connaissez » peut-on lire dans l’affiche officielle de Scream 5 où l’on voit le couteau Ghostface toujours menaçant à la main sur le point de commettre l’un de ses meurtres macabres de sang-froid. Et c’est justement le mystère de savoir qui se cache derrière le masque du meurtrier et qu’il s’agit généralement d’un proche des protagonistes d’un si célèbre slasher des années 90 motivé par le rejet, la déception ou tout autre sentiment de vengeance.

Et en parlant de ses protagonistes, parmi les noms habituels de la saga cinématographique Scream on retrouve Neve Campbell, David Arquette et Courteney Cox dans leurs personnages récurrents avec Marley Shelton de Scream 4. Le casting de Scream 5 est complété par Jack Quaid, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Dylan Minnette, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown et Mikey Madison.

On sait peu de choses sur son intrigue, bien que Ghostface revienne à ses anciennes habitudes avec le retour d’une jeune femme dans sa ville natale, date à laquelle une série de meurtres commencent à se produire qui pointent vers le retour d’une figure noire aussi terrifiante avec un fantôme visage. Scream 5 est réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett d’après le scénario de James Vanderbilt et Giu Busick.

Comme nous le disons, Scream 5 devrait sortir le 14 janvier 2022, tandis que sa première bande-annonce sortira demain.

Source : Cependant