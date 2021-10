Les légendaires death metal suédois ENTERRÉ jouera « un spectacle exclusif » à l’édition de l’année prochaine du Gefle Metal Festival, qui aura lieu du 14 au 16 juillet 2022 à Gävle, en Suède. Le groupe dit : « Ce sera assez spécial. A bientôt ! »

ENTERRÉla programmation de pour la performance comprendra des membres originaux Alex Hellid (guitare), Uffe Cederlund (guitare) et Nicke Andersson (batterie) plus ancien ENTERRÉ bassiste Jörgen Sandström, qui a déjà joué avec le groupe entre 1995 et 2004. Il y aura également des apparitions d’autres anciens ENTERRÉ membres et divers musiciens de renom.

Gefle Metal Festival directeur général du festival Chris Roténius a déclaré dans un communiqué : « L’année prochaine, cela fera six ans depuis la dernière fois ENTERRÉ était sur une scène. Maintenant, nous avons réussi à rassembler le noyau avec Uffe, Alexis, Nicke et Jörgen pour créer l’occasion parfaite de donner un concert hors de l’ordinaire. À Gefle Metal Festival l’été prochain, vous pouvez vous attendre à un ENTERRÉ concert. Ce sera une soirée death metal à ne pas manquer. »

ENTERRÉles performances de Gefle Metal Festival marquera la première apparition du groupe depuis que le chanteur Lars-Göran « LG » Petrov est décédé le 7 mars après une bataille contre le cancer des voies biliaires. Il avait 49 ans.

« LG était une figure centrale du metal suédois qui a laissé un énorme vide derrière elle », Gefle Metal Festival PDG Edouard Janson mentionné. « Quand nous avons commencé Gefle Metal Festival 2016, PARE-FEU avec LG a été le tout premier groupe à jouer et lors du dernier festival en 2019, il était sur scène avec son ANNONCE ENTOMBÉE Entre les deux, il était présent en tant que fan enthousiaste. Ça fait du bien de pouvoir rendre hommage à LG et ses contributions au métal avec ce concert. »

Hellid, Cederlund et Andersson joué l’album révolutionnaire du groupe en 1991, « Clandestin », dans son intégralité au Malmö Live à Malmö, Suède en novembre 2016. Robert Andersson (voix) et Nickeest le demi-frère Edvin Aftonfalk (basse), tous deux anciens du groupe de death metal suédois MORBUS CHRON. Deux semaines plus tôt, le plus récent Hellid-dirigé la gamme de ENTERRÉ a fait ses débuts en direct sur le Gros Plan Båten croisière.

Hellid et Petrov avait été mêlé à une bataille juridique au sujet de la ENTERRÉ nom depuis plusieurs années. En 2014, Petrov aurait obtenu le droit d’utiliser le nom du groupe dans le cadre de futures activités d’enregistrement et de tournée, une décision qui Hellid fait appel sans succès. Le guitariste a ensuite déposé une marque pour la production de spiritueux sous le nom de « Enterré » nom. Ce mouvement ne convenait pas à Hellidl’ancien membre du groupe, qui a déposé une lettre de protestation contre Alexisde l’enregistrement du nom, affirmant qu’il pourrait être confondu avec les activités du groupe. Il a également dit que Hellid a agi de « mauvaise foi » lorsqu’il a enregistré son nom et qu’il y avait une volonté de « tromper le public ». PetrovLa protestation de , cependant, n’a trouvé aucune faveur auprès des Office suédois des brevets et de l’enregistrement, qui a rejeté ses allégations sur la question dans une décision de mars 2016.

Dans une interview avec Révolution-Musique.dk, Petrov a défendu la décision de son groupe de sortir des albums et de tourner sous le nom ANNONCE ENTOMBÉE afin d’éviter une bataille juridique avec Hellid qui ne voulait pas que ses anciens camarades de groupe utilisent le ENTERRÉ surnom : « Il fallait le faire, car sans album, vous ne pouvez pas tourner », a-t-il expliqué. « Je veux dire, vous pouvez faire une tournée, mais s’il y a sept ans entre les albums, c’est ridiculement long. Nous avons donc fait ce qu’il fallait, et nous avons fait ce que les groupes devraient faire, et font toujours – sortir un album et partir en tournée et headbanger et avoir un bon moment avec des amis, et c’est de cela qu’il s’agit. »



