entre 60 et 80 M€ en l’absence de ventes

06/03/2021

Act à 11:19 CEST

Daniel Guillen

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, je planifierais la saison 2021/22 avec une marge budgétaire qui oscillerait entre 60 et 80 millions d’euros en l’absence de ventes, selon l’Equipe. Le club parisien veut reconquérir de l’autorité dans le football français et le transférer en Ligue des champions, où il a été finaliste et demi-finaliste lors des deux dernières éditions.

Les Gaulois sont à la recherche d’un saut de qualité dans la prochaine campagne et pour cela ils se produirait diverses entrées et sorties au cours de l’été. Avec la confiance en Mauricio Pochettino et la Renouvellement de Neymar en poche, le PSG affronte le marché estival avec plusieurs missions en suspens : libérer les joueurs qui ne comptent pas pour l’entraîneur, renforcer la ligne défensive et assurer la continuité de Kylian Mbappé.

La planche parisienne a la signature d’Achraf Hakimi entre les sourcils, l’un des meilleurs joueurs de l’Inter cette saison. Les urgences économiques de l’équipe italienne seraient l’une des clés pour pouvoir finaliser le transfert. Le côté marocain arrivé à Giuseppe Meazza en échange de 40 millions l’été dernier et a joué 45 matchs officiels cette saison dans toutes les compétitions. Les joueurs aiment Theo Hernández, de l’AC Milan, ou alors David De Gea, Manchester United.

Concernant les départs, Le PSG chercherait un moyen de sortir d’une longue liste de joueursoui, parmi ceux qui seraient Mauro Icardi, Sarabia, Herrera, Bakker, Rafinha, Kehrer, Diallo, Dagba, Kurzawa ou Paredes. Le directeur sportif et bras droit du président, Leonardo, s’attendrait à avoir quelques des revenus qui passeraient de 80 à 100 millions d’euros pour faire face au remaniement du personnel.

Départs, arrivées et Kylian Mbappé

Le marché des transferts en France débute le 9 juin et le PSG semble prêt à répondre à tous vos besoins. L’été au Parc des Princes est chargé, et pas seulement pour les départs et arrivées qui se produisent : Kylian Mbappé, le buteur de l’équipe, n’a pas renouvelé et son avenir est inconnu.

Avec toutes les grandes équipes d’Europe qui se cachent, y compris le Real Madrid, L’attaquant français est concentré sur l’équipe nationale pour l’Eurocup et pourrait également disputer les Jeux Olympiques en août. Il serait ainsi intégré à la saison commencée et à un contrat qui expire le 30 juin 2022.