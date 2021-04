Entre controverse et talent: Houston croit en Kevin Porter Jr.

“Avez-vous déjà voulu voir la fin de votre vie?” Kevin Porter Jr. a déclenché des alarmes il y a un peu plus d’un an. Son message, publié sur son compte Instagram personnel avec une photo complètement noire, prédit le pire. «Reste fort, mon frère, et supprime ça des réseaux», «les gens t’aiment, même si tu ne le crois pas, et ils ne veulent pas voir ça, je suis là avec toi, même si tu ne le fais pas Tu me connais “,” supprime ça, on t’aime, tu es trop important pour cette merde “, a-t-on pu lire dans ses commentaires. Les bureaux de Cleveland, son équipe à l’époque, ne sont pas restés immobiles non plus. Quelques instants après la publication, la jeune escorte, 20 ans, a reçu l’appel du directeur général de la franchise Koby Altman, de l’entraîneur, de JG Bickerstaff et de l’assistante Lindsay Gottlieb. Lorsque vous raccrochez, le message est supprimé. Au lieu de cela, ce qui suit apparaîtrait: “Ce sont les pires. J’aime ceux qui m’entourent et qui me suivent chaque jour. J’apprécie les prières et votre sollicitude, mais ce n’est pas du tout tout ça. Je vais bien. J’ai déjà J’ai traversé mes pires moments, rien ne peut être pire. Je t’aime et merci. “

Ses pires moments ont été nombreux. Cette saison, les Cavaliers l’ont retiré de l’équipe après un accident de voiture. À l’intérieur du véhicule, de la marijuana et des armes à feu pour lesquelles il a été arrêté. Toutes les accusations ont été rejetées lorsqu’il a été déterminé que la voiture et l’arme n’étaient pas résignées à son nom. Cependant, il a dû déposer une caution de 4 000 $. Déjà à l’université, ses problèmes sportifs supplémentaires ont pris de sérieux sommets. En tant que joueur de l’USC Trojans, il a été suspendu indéfiniment au cours de sa première année pour problèmes de conduite. Enfin, cela ne lui apporterait que deux matchs, bien qu’il en raterait neuf autres par blessure. Des problèmes similaires ont été ceux qui ont conduit Cleveland à se passer de lui. L’arrivée du prince de Taureau, effet collatéral du méga-pas qui a conduit James Harden à Brooklyn, a fait déplacer leur casier. Il s’est senti signalé et, du fait de sa colère, un climat de tension a été généré par l’allaitement dans les épisodes précédents. Jusqu’à des limites insoutenables.

Tellement qu’ils lui ont donné. Littéralement. Il est venu aux Rockets pour un deuxième tour du repêchage. Une misère. Bien en deçà de son talent, connu dans le monde entier, même par Altman ou Bickerstaff; mais insuffisant, selon ses critères, pour compenser tout ce que le joueur a supposé et peut supposer extra-sportif. Il a été sélectionné en 30e position par les Milwaukee Bucks en 2019 pour être immédiatement échangé à Detroit et, sans répit, à Cleveland. Elle a toujours été, et à cette époque, elle a marqué sa position, un mystère. Il s’est démarqué dès son plus jeune âge. Au lycée, au Rainier Beach High School de Seattle, il a récolté en moyenne 27 points, 14 rebonds et 5 passes décisives. Avec cette affiche, il a atteint l’enseignement supérieur pour, avec tout ce qui a été expliqué ci-dessus, finir par jouer 21 matchs et obtenir une moyenne de 9,5 points, 1,4 passes décisives et 4 rebonds. La nébuleuse du vol a toujours imprégné sa figure, difficile à interpréter et, pour cette raison même, stigmatisée comme l’un de ces talents anarchiques, imprévisibles et parfois éphémères.

Le “4”, en l’honneur de son père

Peu de temps après son arrivée aux chevaux de Troie, l’un des entraîneurs adjoints, Martin Bahar, l’a appelé simplement «Kevin Porter». “Porter Junior,” répondit immédiatement Kevin, comme le raconte Dustin Watson dans The Ringer. Il y avait un Kevin Porter avant lui et il était aussi basketteur, jusqu’à ce que les rues de Seattle l’engloutissent. Porter Jr. le rappelle souvent sur ses réseaux sociaux. Il a grandi sans sa figure paternelle depuis l’âge de quatre ans, un numéro qui a été imprimé sur son dos tout au long de sa carrière, et à côté d’une mère, Ayanna, qui a dû se multiplier pour soutenir financièrement le foyer.

«Ici, si vous ne jouez pas au basket, vous participez à des combats de gangs, car vous avez besoin de cette protection», explique Oliver à Watson lui-même. Elle a rencontré Kevin dans une organisation à but non lucratif de Seattle pour les jeunes à risque et a été l’une des nombreuses personnes qui l’ont accompagné tout au long de son enfance et de sa jeunesse. Un des nombreux qui se sont battus pour échapper à ce qui avait entraîné son père à la tragédie. Porter Sr. a grandi dans la rue, sûrement encore plus dur. En 1993, alors qu’il avait 19 ans, il a été accusé de meurtre pour le meurtre à bout portant d’une jeune fille de 14 ans. Le seul témoin, qui a témoigné pour la première fois contre lui, a fini par se rétracter pour terminer en décrivant une fusillade involontaire. . La peine était de quatre ans et demi de prison pour homicide involontaire. Après l’avoir rempli dans son intégralité, il est devenu un jeune père et a tenté de réorienter sa vie. Jusqu’en 2004. Selon Ayanna, Porter Sr. essayait d’aider quelqu’un qui était battu dans un bar quand il a été abattu cinq fois.

Kevin Porter Jr. se dirige vers le panier contre Jaylen Brown et Jayson Tatum. Troy Taormina (USA TODAY Sports)

Séisme et espoir de la Ligue G à Houston

Et l’anarchie a pris le pouvoir. Lors de sa première saison en NBA, Porter Jr. n’a pas signé de grands nombres, bien qu’il ait montré à quel point l’idiosyncrasie de son jeu est spéciale. 10 points, 3,2 rebonds et 2,2 passes décisives qui n’ont pas été corsés cette année, prenant un de ces petits pas en arrière qui permettent de prendre de l’élan. Et, sur la piste, Kevin change de rythme comme peu d’autres. “Il avait besoin de se mettre en forme”, a déclaré le directeur général des Rockets, Rafael Stone, après les bons débuts du gardien avec la franchise. Le 11 mars, un mois et demi après sa signature. Entre une chose et l’autre, un transfert dans la ligue de développement NBA, la G League, qui était très petite. “Il ne s’était pas entraîné et il en avait besoin. La semaine où il était avec nous a été très bonne. Intelligent. Travail dur. Nous avons fait tout ce que nous lui avons demandé de faire, jusqu’à aujourd’hui. Cela aurait été un processus beaucoup plus long sans la G League. C’était un excellent moyen de le mettre au courant, quelque chose dont nous avons discuté avec lui et il était en faveur », a expliqué Stone.

Leader aux points (24,1) et deuxième aux passes décisives (7,3). Final. A la question de savoir s’il serait en mesure de le transférer en NBA, réponse forte: à son deuxième match, contre les Utah Jazz, la franchise avec le meilleur bilan de la compétition, 27 points et 8 passes. Actuellement, une moyenne de 15,5 + 3,8 + 6,2 qui a été diminuée de deux performances, de 2 et 4 points, attaquée avec des problèmes physiques. Après trois matchs arrêtés pour récupérer, 25 points contre Minnesota Timberwolves et une moyenne de 16,5. Tout est en ordre dans le sport. Avec la recrue Jae’Sean Tate et, bien sûr, Christian Wood, il fait partie du petit espoir qu’une franchise a laissé, en ce moment, à la dérive. Orpheline de James Harden, elle a pu retrouver dans Porter Jr., au moins, l’essence de son jeu. Évidemment, à des années-lumière de ses résultats. «C’est mon frère aîné», confesse Kevin. “Je l’admire, je le regarde beaucoup. Nous parlons beaucoup. Il me donne des conseils pour que je puisse avoir un avantage. J’ai l’impression que nous jouons de la même manière. Je pense que c’est parce que nous sommes tous les deux gauchers. et nous aimons tous les deux ce recul. Cependant, je suis beaucoup plus athlétique. Je vais absorber James. “

Dans le sport supplémentaire, tout était, jusqu’à présent. «Il fait des pièces pour les autres. C’est un élève volontaire, un super gamin. C’est agréable d’être avec lui “a déclaré Stephen Silas après ses débuts en tant que joueur de Houston. Après quelques matchs, il a souligné: “Nous nous soucions de lui en tant que basketteur, mais nous nous soucions aussi de lui en tant que personne. C’est un processus quotidien. La confiance ne se construit pas en un jour ou une semaine. Elle se construit. jour après jour, semaine après semaine et mois après mois, cela semble aller dans une assez bonne direction. Et Kevin le sent. Et il l’apprécie: «Ils se sont assurés qu’il était dans un bon état mental et dans une bonne situation en dehors du basket. Ils prennent toujours soin de nous. John, Silas et Stone se sont assurés que je me préparais à faire à nouveau partie d’eux. “Parce qu’il en a besoin. Après un mois et demi dans la discipline des Rockets, aucune controverse n’avait encore éclaboussé son nom. La métamorphose semblait réelle, mais trop simple. Kevin est un gars complexe. Il était présent dans le combat de son coéquipier, Sterling Brown, qui s’est terminé avec le joueur des Rockets à l’hôpital, grièvement blessé; maintenant, c’est dans les protocoles de santé et de sécurité de la NBA. Il n’avait pas le droit d’être là où il était, dans un club de strip-tease; Mais, pour le moment, Silas ne semble pas vouloir agir sous forme de punition. Méditez davantage sur le talent et continuez à lui faire confiance. “C’est un super gamin.”

La figure de John Lucas



C’est là que ça devrait être. Métaphoriquement et littéralement. Et ce n’est pas un hasard si John est le prénom que vous mentionnez sur votre liste. John Lucas, tu veux dire. Actuellement, entraîneur adjoint de la franchise, même s’il en est même venu à rêver d’occuper le poste actuel de Silas, avec une large approbation de la garde-robe. De Harden inclus. Par le passé, basketteur professionnel, avec des moyennes de 10,7 + 2,3 + 7, All Rookie en 1976-77 et un souvenir particulier au Texas: il a signé un match de 0 point … et 24 passes, le record de la franchise. Et il a surmonté sa toxicomanie, rendant public son cas et aidant par la suite plusieurs joueurs dans des situations similaires à la sienne.

Il est passé d’une suspension par les Rockets eux-mêmes pour consommation de cocaïne à l’achat d’équipement pour offrir une formation et des alternatives aux jeunes à risque. Sous sa tutelle, Keith Closs, centre des années 90, a laissé derrière lui une situation extrême: “Il a bu sur le banc pendant les matchs et fumé de la marijuana sournoisement pendant les pauses.” Ou Lloyd Daniels, un autre génie à l’esprit libre dont la dépendance au crack l’a piégé dans les environnements les plus difficiles.– A survécu à trois tirs dans une bagarre liée à la drogue, mais des restes de métal laissés sur son épaule ne l’ont pas empêché de traverser diverses équipes de la NBA au cours de la même décennie que Closs. “John est un homme formidable et je suis heureux qu’il soit à mes côtés”, déclare maintenant Porter Jr. Et le monde du basket-ball, Kevin.