Entre deux gorgées : à la découverte de Dubaï – The Financial Express

Avant de me marier, j’ai exprimé à mes amis le désir de dévorer un steak ginormous avec un single malt tourbé. La destination la plus proche qui pourrait servir cela était la ville de Dubaï et c’est ainsi que ce plan a été élaboré. Mais ensuite, j’en ai eu plus qu’une simple coupe juteuse. Voici pourquoi, pour les Asiatiques, Dubaï peut être une réponse à tout.

Oui, pour la plupart, Dubaï a été considérée comme une destination de shopping géante, mais cela évolue rapidement. Depuis l’Inde, y faire ses courses coûte cher, pour un.

Vous feriez mieux de ramasser des trucs ailleurs. Mais la raison pour laquelle vous feriez vos achats de créateurs ici est que (a) tout le monde se promène habillé comme une célébrité de la mode et (b) tout est disponible sous un même toit, un immeuble géant qui s’étend comme le ciel et a plus de magasins que la plupart des autres des pays. Le Mall of Emirates et le Dubai Mall ne sont que deux noms remarquables, mais chaque centre commercial a quelque chose qui le rend unique et mérite une visite.

Le nouveau Dubaï est idéal pour faire du shopping, mais il offre bien plus, par exemple, une cuisine raffinée. Des restaurants comme Gaia, Coya, Netsu et Tresind placent la barre des attentes en général, servant des cuisines et des délices culinaires qui pourraient facilement surpasser n’importe où ailleurs dans le monde. Bien sûr, il y a toujours une excellente cuisine arabe tout autour, mais cela n’enlève rien à la saveur internationale dans laquelle la ville est maintenant marinée.

Cette saveur internationale s’étend ensuite à d’autres aspects également. Je souhaite que d’autres pays (en particulier le nôtre) puissent reprendre à Dubaï l’art délicat d’équilibrer les deux côtés du temps – le passé et le futur, le traditionnel avec le contemporain ; comment rester enraciné dans la religion et les pratiques locales tout en embrassant le moderne, le futuriste et l’international. Dubaï montre parfaitement comment il est possible d’aller de l’avant sans perdre de vue d’où l’on vient et c’est très important pour ne pas perdre son identité.

De retour à la fête, l’idée des boîtes de nuit s’est peut-être un peu émoussée à la suite de cette pandémie, mais Dubaï a réussi un joli pivot avec des espaces qui servent une cuisine gastronomique exemplaire qui se double ensuite de bars-salons avec une excellente sélection de boissons. La musique monte au fur et à mesure que la soirée monte, les lumières s’éteignent et l’espace revêt un tout nouvel avatar. Je pense à Nammos, un restaurant de plage où nous avons tout fait, des déjeuners plutôt méditerranéens aux fêtes de style coucher de soleil, le tout en l’espace de quelques heures. Une autre star d’un lieu était Cé La Vi, un bar au sommet d’un pont, 54 étages dans les airs, vous offrant une vue panoramique sur la ville. Nous avons eu du mal à choisir entre les deux ambiances : un brunch au bord de la piscine à débordement le jour ou des cocktails avec la toile de fond de la ville ornée de bijoux le soir.

Mais tout n’est pas plastique et voyant ici. Le quartier du design apporte de belles œuvres d’art et des installations à la ville à tour de rôle. Lors de ma visite là-bas, j’ai également réussi à croiser des poètes qui étaient là pour un récital dans un centre d’art. Le musée récemment inauguré résume l’histoire du lieu et est assez perspicace.

Et pourtant, pour moi, toutes ces choses que j’ai énumérées ci-dessus sont encore loin derrière les deux choses qui m’attirent le plus dans cette ville. Le premier est la propreté. Peu de villes asiatiques peuvent se vanter d’un tel niveau d’hygiène (Singapour est la seule autre) et pour moi, rien ne surpasse la propreté. Le second est leur haut niveau d’efficacité de fonctionnement.

Quand on ne perd pas de temps à marchander avec des bricoleurs amateurs, des prestataires de services non professionnels ou des fonctionnaires corrompus, beaucoup de travail peut être fait. Ce dernier est peut-être le facteur le plus important pour aider n’importe quel endroit à progresser.

En attendant, si vous avez des démangeaisons sérieuses aux pieds, je vous suggère une escapade rapide à Dubaï. Mais, comme loquet de sécurité, ne transportez pas toutes vos cartes de crédit dans le centre commercial !

L’écrivain est sommelier

