Entre deux gorgées : à l’approche de la Journée mondiale de la bière, voici quelques sélections des meilleures bières indiennes à essayer

Je me suis toujours demandé pourquoi certaines boissons se voient accorder un « jour » dans l’année civile. Ce n’est pas comme si aucun d’entre nous, qui apprécions les plaisirs du verre, n’avait besoin d’une excuse pour boire. Mais ensuite, je me suis rendu compte qu’il s’agissait surtout de faire connaître une boisson à des personnes qui n’y connaissent pas grand-chose. C’est donc ici environ deux de ces jours.

La Journée mondiale de la tequila vient de passer (le 24 juillet) et si vous la filmiez pour la commémorer, alors vous ne faisiez que désacraliser les années de travail nécessaires pour fabriquer cette boisson. La bonne tequila ne doit pas être tirée. Il est à déguster pur, ou sur glace, ou en cocktail, ou même simplement avec du tonic (croyez-moi, teq-tonic peut être plus gros que G+T). Étant donné à quel point elle est savoureuse et merveilleusement distincte, la seule chose qui empêche la tequila de devenir la boisson blanche la plus populaire sur le marché est la zone de production limitée (formalisée en 1974 dans quelques villages mexicains). Cela limite la quantité de bouteilles pouvant éventuellement être produites, de sorte que les fabricants préfèrent se concentrer sur la valeur plutôt que sur le volume à long terme. Bien sûr, il existe du mezcal et diverses autres formes d’aguardiente, qui peuvent souvent être considérées comme des substituts, mais pour moi, elles sont toutes très différentes et il y a un marché pour que chacune s’épanouisse. Ce jour de la tequila, voici ce que j’ai célébré avec.

Patrón est le grand-père des tequilas haut de gamme et quel que soit le nombre de marques de célébrités blanches mises sur le marché, je me tournerai toujours vers Patrón. De leurs bouteilles uniques – qui étaient à l’origine fabriquées à la main et numérotées – à la qualité de l’alcool contenu dans chaque variante, leur attention aux détails est frappante. Être ultra-premium leur permet d’investir ce petit plus dans leur vaisselle et cela se voit dans le verre. Si vous tirez sur cette tequila, alors vous, monsieur/madame, êtes très riche, mais encore plus stupide.

La marque de tequila la plus vendue au monde, Jose Cuervo, est en production depuis les années 1790. La Rojeña (fondée en 1812), où elle est produite, est la plus ancienne distillerie active d’Amérique latine. Ils ont partagé avec moi une variante de reposado, qui est une belle expression à mi-chemin de l’esprit, montrant une vigueur juvénile, et pourtant le léger vieillissement montre également des reflets mûrs. Je le mélangerais bien à une boisson, mais le plus souvent, je le siroterai lentement sur un gros cube de glace. Une autre option est de remplacer le gin d’un Negroni par celui-ci et d’en faire un Negronita !

Ensuite, la Journée mondiale de la bière aura lieu le 7 août et, au cas où vous ne le sauriez pas, l’Inde fabrique de délicieuses bières dans tous les segments. Voici ma sélection des meilleures bières indiennes à essayer. Si ce n’est pas ici, vous ne manquez rien.

White Rhino est la bière des amateurs de bière. Des choses sérieuses, bien faites, de manière cohérente. Juste qu’ils n’en font pas assez.

Kati Patang est ma bière réconfortante. Ils sont décidément différents et pourtant racontables. J’adore leurs prises de bières.

La marque de prédilection pour les milléniaux et les plus jeunes, Bira a rendu la bière amusante et a attiré beaucoup plus de gens dans les plis de la boisson mousseuse que toute autre marque.

Une autre marque facile à avaler est Simba. Leur esprit et leur robustesse plaisent à la foule depuis un certain temps maintenant.

La catégorie bière forte, honnêtement, me fait frissonner pour deux raisons. C’est un oxymore, car une bière peut être “forte” ou “faible”, selon la façon dont le brasseur en a besoin pour des raisons d’équilibre. La nomenclature ne devrait donc pas exister. Mais cela dit, ce qui est produit sous forme de bière forte dans notre pays est en grande partie du kérosène dilué. Les seules exceptions : Kingfisher Ultra Max et Bira Boom. J’ajouterais également Budweiser Magnum, Carlsberg Elephant et Tuborg Strong à la liste, car même s’ils sont fabriqués par des marques étrangères, ils sont en grande partie destinés au marché indien. Le reste, honnêtement, buvez à vos risques et périls.

Quant à la bière à 0 %, eh bien, s’il le faut, alors Heineken et Budweiser en font de bonnes. Cependant, je préférerais qu’ils se concentrent sur une bière à faible teneur en alcool comme, disons, une bière qui pointe à 2,5-3%, mais qui a le goût d’une bière ordinaire.

L’écrivain est sommelier

