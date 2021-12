Entre deux gorgées : Bonne nouvelle de fin d’année – Des cornets gaufrés, de l’or comestible 24 carats et du vin super premium

Des crèmes glacées riches aux chocolats fabriqués en or, voici comment j’ai accumulé les calories et dit au revoir à une année qui est passée trop vite et trop lentement à la fois

Ce sera ma dernière pièce d’une année qui est passée trop vite et trop lentement à la fois. Voici comment j’ai accumulé les calories de fin d’année.

Tout le monde aime la crème glacée, les trucs riches et crémeux (pas ceux à faible teneur en calories), et quand il s’agit de cornets gaufrés et de garnitures généreuses, c’est encore plus de raisons de creuser. C’est le pack bonheur de Baskin Robbins en un mot.

Pendant ce temps, j’ai fait quelque chose en guise de travail : j’ai organisé le lancement de la dernière gamme de vins super premium de Grover-Zampa. Il s’appelle Signet et c’est une belle expérience : les mêmes raisins Syrah d’un seul domaine, fabriqués légèrement différemment. Le résultat est cinq vins dynamiques et distincts qui sont un excellent sujet de discussion dans les cercles de connaisseurs. Ils coûtent Rs 4 000 la pièce mais seulement quelques centaines de chacun ont été fabriqués (et ne se vendront qu’à la porte de la cave). Donc, non seulement c’est un bon vin, mais c’est aussi assez rare.

Maintenant, je vais vous donner un bref aperçu de quelques bouteilles que j’ai récemment stockées : le cognac Martell XO, qui est l’un des meilleurs cognacs et parfait avec un cigare Andre Garcia à cette période de l’année ; Le vin mousseux rosé Chandon, qui est un mousseux local avec un savoir-faire français et un soutien qui est toujours un délice à faire éclater ; la vodka Kremlin, la vodka officielle (originale) pour toutes les fonctions d’État et d’élite en Russie ; Corralejo Tequila, une charmante maison de tequila familiale, faite à la main et haut de gamme ; et la Jam Station de Grant’s. Le dernier est un ensemble de trois boîtes qui se transforment en barre à fixation rapide, et est livré avec un verre à whisky et un verseur/agitateur/mesure à cheville. Insérez la bouteille Grant’s Distinction (qui est fournie avec) et vous êtes prêt à distribuer les boissons avec style.

Je sais que l’or n’a pas de goût inhérent, mais j’ai trouvé le concept des chocolats exquis Fabelle fabriqués avec de l’or comestible 24 carats assez irrésistible. Je veux dire, c’est déjà du chocolat délicieux, et si les anciens alchimistes avaient raison depuis le début, l’or pourrait aussi contribuer à notre longévité.

Maintenant, je vais parler des gars qui font à un hot-dog ce que Barista a fait au café en tant que catégorie. Chargés d’une combinaison de garnitures (viande/fromage), les hot-dogs de Top Dog sont le bon genre de bâclée pour enfiler votre couche d’hiver. Péché, mais alors, c’est décembre.

Ils disent que Ricky’s Cookies fait des biscuits naturels avec des saveurs inhabituelles et c’est vrai. Mais je pense qu’ils font beaucoup plus que cela. Le lot que j’ai reçu était délicieux, friable, légèrement gluant et moelleux, et a disparu très rapidement. Si vous avez envie d’un bon biscuit à tremper dans ce verre de lait, ne cherchez pas plus loin.

Je pense que ma femme et moi avons décidé de prendre des vacances tous les mois. Cela vous trouve une toute nouvelle motivation pour travailler dur le reste du temps. Le Lodhi est une propriété unique en ce sens qu’il s’agit d’une destination de villégiature de luxe au cœur de la ville.

Entrez et vous êtes déjà emporté dans un tout nouveau monde de tranquillité avec des piscines privatives, un spa somptueux, une cuisine italienne raffinée, des espaces en plein air uniques et une carte des vins à laquelle il est difficile de résister. J’ai résolu d’y retourner plus régulièrement car la vie, je crois maintenant, est gaspillée pour ceux qui n’en profitent pas plus fréquemment.

Une dernière indulgence sensorielle quoique quelque peu sans rapport. Dans un pivot assez unique, C Krishniah Chetty Group of Jewelers a lancé une gamme exquise de parfums. J’ai essayé le kit et j’ai été agréablement surpris et également confus quant à savoir lequel choisir. Contrairement aux tendances actuelles, ils ne sont pas tous de notre mais jouent avec une myriade de notes. Mon préféré était le Béryl avec du cèdre de Virginie fraîchement coupé, de la bergamote d’Italie et du safran d’Iran, voilà un produit de luxe glocal s’il en est.

L’écrivain est sommelier

