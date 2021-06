Entre deux gorgées : des cadeaux pour la fête des pères pour que votre père se sente spécial

Quelques cadeaux de fête des pères pour qu’il se sente spécial

C’est la fête des pères aujourd’hui et compte tenu de certains des papas que j’ai vus en action, un jour par an est encore trop long à attribuer. Pour les autres qui ont manifesté un intérêt égal et participatif dans des activités allant du changement de couches à la participation aux réunions de PTA, voici quelques excellentes options pour leur montrer que vous n’étiez pas un gaspillage d’investissement.

Barbecue au charbon de bambou Casus : C’est le Saint Graal des grillades à la maison, presque littéralement. Il est biodégradable, peut être installé et est bon à utiliser en moins de cinq minutes, et brûle pendant une heure facile. J’ai géré très facilement les brochettes de yakitori (commander chez Delicut) et les hamburgers (commander chez Meatigo). Les braises mourantes étaient utilisées pour les pommes de terre en veste. Lorsque nous avons eu terminé, nous avons simplement éliminé l’unité entière. Astucieux et efficace, tout comme papa !

Bro-G Burgers : Si vous ne cuisinez pas, vous pouvez peut-être commander un hamburger juteux pour l’époque. Aku’s a été le premier avant-goût d’un hamburger vraiment délicieux dans la RCN et ils maintiennent la flamme (jeu de mots) avec le nouveau lancement: le Bro-G. Il est inspiré par Ankit, le frère du chef Akriti Malhotra, qui l’a dit très simplement comme “Un gars a besoin d’un bon hamburger à la viande”. La galette de filet est bien épicée et le petit pain est un tout nouveau niveau de coussin.

White Rhino Pale Ale : Je ne peux pas parler de hamburgers et ne pas avoir de bière à portée de main pour le laver. La Pale Ale de White Rhino est un numéro solide pour la saison estivale. Croquant, piquant, tropical, fruité et amer rafraîchissant, c’est le brise-glace idéal pour un moment père-progéniture.

Boissons Shunya : Leur cola était super, mais leur boisson gazeuse au citron était peut-être encore meilleure. Ils ont aussi quelques autres options de mixage, mais les plus pétillantes sont celles que je préfère. Zéro calorie et fabriqué à partir de stévia et d’ashwagandha, c’est de l’indulgence sans culpabilité.

Kati Patang pas à l’ancienne : En parlant de crimes sans culpabilité, le Not Old Fashioned de l’équipe de Kati Patang est peut-être le cocktail 0% le plus courageux qui soit. Ce n’est pas sucré, c’est bien épicé et c’est presque aussi capiteux que le vrai. Dans un monde plein de boissons sucrées écoeurantes, cela peut être assez polarisant. Mais si vous aimez les cocktails spiritueux, cela pourrait bien fonctionner.

Forêt de Jade : La marque a subi une cure de jouvence Covid et la nouvelle version est définitivement plus accrocheuse. Les eaux toniques sont plus pétillantes et plus amères qu’auparavant avec des profils de saveur améliorés. Ils fonctionnent bien dans un cocktail, mais étaient également excellents seuls. Le soda au gingembre était un peu trop fort à mon goût (je n’arrêtais pas d’éternuer/de tousser d’une manière ou d’une autre), mais dans l’ensemble, Jade est désormais définitivement sur mon radar pour les fêtes à domicile.

Coffeeza : Cette marque de café indienne a développé l’artisanat et la culture du café comme peu d’autres. Ils ont lancé des machines à expresso (sous la marque Finero) avec des capsules compatibles et ont fait un excellent travail pour simplifier le café à la maison. Maintenant, ils ont présenté Lattisso, une machine autonome mince qui est idéale pour les expressos/lungos, mais fait également des cappuccinos tueurs avec son système de pression de 20 bars. Inclure le distributeur de lait avec la cafetière est une superbe idée pour les ménages indiens où 90 % du café est bu gris. Le réservoir à lait peut également être facilement démonté pour un nettoyage facile. Les capsules présentent de belles saveurs dans une gamme de points forts et sont à un prix abordable pour une consommation quotidienne. Certainement un cadeau cool qui continue à donner.

Cigares André Garcia: Maintenant, nous voulons tous avoir ou devenir des pères qui s’assoient à la fin de la journée et allument un potelé. Les cigares dominicains roulés à la main d’André Garcia, âgés d’au moins 15 ans, n’ont pas vraiment d’équivalent sur le marché. Ils sont doux, grillés, crémeux aux noisettes et fruités-épicés – c’est une juxtaposition contrastée de saveurs dans chaque bouffée. Le meilleur ? La marque appartient à son compatriote indien Abhik Roy de Kolkata qui s’est chargé de faire des cigares non seulement une indulgence plus banale, mais aussi de briser les stéréotypes étouffants et de les rendre plus accessibles. Si vous commandez ses cigares, procurez-vous également un étui personnalisé fait à la main pour l’accompagner. Et obtenez les initiales de votre père en relief dessus pour cette touche spéciale.

L’écrivain est sommelier

