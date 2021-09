Entre deux gorgées : le bon vieux temps est de retour ; la vie revient à la normale, même avec des masques

Et enfin, il y a Bread and Chocolate qui fait les meilleurs croissants aux amandes que l’Inde ait jamais goûtés. (.)

La dernière quinzaine a été surchargée de voyages et d’engagements sociaux, presque comme si nous étions de retour en 2019, mais avec nos masques. Je suis heureux d’annoncer que les dîners œnologiques, les critiques d’espaces non seulement de livraison et même les événements de dégustation deviennent tous une réalité. Comme j’ai beaucoup de choses à couvrir, laissez-moi plonger pronto.

Azuki est un excellent service de livraison dans la capitale nationale pour les plats asiatiques et je le recommande vivement. Leur tarif parvient à chevaucher le bord subtil entre trop adapté et trop authentique et, plus important encore, leurs options végétariennes sont bien organisées et préparées. Les bao aux champignons et les dim sums au curry sont gagnants.

Klap, le plus grand restaurant du marché Khan de la capitale nationale, a également derrière lui un grand nom, le chef Gurmehar Sethi. C’est un jeune garçon qui a établi des prouesses avec la cuisine thaïlandaise et qui sert maintenant une compilation mondiale qui parvient à frapper toutes les bonnes notes. J’ai hâte d’essayer leur carte de cocktails qui s’annonce tout aussi merveilleuse. Tout cela est encore accentué par un décor soigné et un bon service. C’est à essayer absolument.

Je ne sais pas quelle est leur technique exclusive pour congeler la pulpe de fruits (pas de conserves ni de produits chimiques ajoutés, pas même de sucre), mais LQI s’assure que ses packs de smoothies ne perdent rien de leur saveur ou de leur valeur pour la santé. Je peux vous assurer que c’est aussi bon que de secouer des fruits frais dans un smoothie, mais beaucoup plus rapidement. Je suis accro et au moment d’écrire ces lignes, une douzaine d’autres ont déjà été commandées.

Je n’ai jamais aimé les poudres de protéines – je préfère ma nutrition à l’ancienne et non sous forme de poudre – alors j’ai des amis qui sont sur la scène pour essayer les packs de protéines I Am Love. Ils ont tous signalé une peau plus éclatante en quelques semaines. Malheureusement, ils sont toujours moches, mais ce n’est pas grave, je suis toujours ami avec eux. Juste au cas où vous voudriez une solution nutraceutique à vos problèmes d’acné, cela pourrait valoir la peine d’essayer.

Mais, à moins que vous n’ayez aussi des copains de gym disposés à essayer, consultez d’abord un spécialiste des soins de la peau.

Un autre pour le clan amino, tout droit venu de Dubaï, les truffes Protein Bakeshop sont au moins déguisées en délicieux chocolats gluants (il y a toute une gamme de saveurs là-bas). J’ai essayé les truffes, et elles n’ont jamais eu le goût de la sciure de bois que la plupart des barres protéinées ont le goût. Du coup, j’ai continué à dévorer toute la meute en deux séances. Certains peuvent penser que j’en ai exagéré, mais il n’y a pas encore eu de symptômes de type Hulk.

Ensuite, vous avez Hands of Gold, une proposition unique qui offre le meilleur du Cachemire et vous l’apporte. Étant donné que les prix du Kahwa et du safran peuvent varier, cette normalisation du rapport qualité-prix est un excellent moyen de préserver le caractère sacré de ces ingrédients précieux avec un sens aigu de la provenance.

J’ai utilisé les deux (ainsi que leur miel) et je peux vous assurer que, même si d’autres peuvent vous dire qu’il existe des trucs meilleurs, c’est plus que satisfaisant pour ce que c’est.

Récemment, Terroir: The Madras Wine Club m’a invité à organiser un dîner de vin français avec le chef Ajit Bangera d’ITC Grand Chola faisant le menu. Pour moi, être jumelé avec lui a été le plus grand honneur. Félicitations à la présidente du club Minnie Menon et à son comité qui ont organisé une soirée formelle classique avec tous les bons accessoires, même le chœur de «La Vie en Rose» de Piaf pour oindre doucement la soirée.

Cette ville a sérieusement besoin d’être mieux explorée car je pense que le niveau de gastronomie dans lequel elle se cache est facilement négligé. Trois de mes dix meilleurs endroits pour manger en Inde sont peut-être de Chennai. Il y a Avartana, le seul restaurant gastronomique contemporain du sud de l’Inde et qui a des kilomètres d’avance sur beaucoup d’autres qui figurent dans les meilleures listes mondiales de l’Inde.

Pumpkin Tales mérite une mention pour sa marque de F&B décontractée mais axée sur l’alimentation qui propose à chaque fois de la bonne bouffe asiatique (et continentale) à un prix très abordable (criez pour leur nouveau menu de dim sum et leurs pizzas à la pâte aigre à la Chef Chindi ).

Et enfin, il y a Bread and Chocolate qui fait les meilleurs croissants aux amandes que l’Inde ait jamais goûtés et j’affronterai tous ceux qui contesteront cela.

L’écrivain est sommelier

