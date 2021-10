Entre deux gorgées : voici quelques choses que vous devriez vous adonner à ce Diwali et au-delà

L’industrie du whisky écossais (par l’intermédiaire de la Distiller’s Charity) contribue généreusement à une cause.

Cela avait été une autre quinzaine mouvementée. Neuf jours d’abstinence n’ont rien fait pour assécher mes esprits, littéralement. J’ai essayé et bu des trucs nouveaux et bons. Alors laissez-moi plonger directement dans les choses auxquelles vous devriez vous adonner d’ici à Diwali, ou même au-delà.

Dictador Ximenez Spinola 1976 est ce qui se passe lorsqu’un rhum élégant vieillit dans des fûts de Pedro Ximenez. Vous obtenez cette couche de texture crémeuse et crémeuse avec de la figue et du miel sur une couche fruitée avec beaucoup de notes de rancio. Mais il y a aussi l’umami – pensez à la sauce barbecue et aux pralines au café. Dictador fait pour ruminer ce que Off-White et Nike font aux baskets et honnêtement, je ne peux pas en accumuler assez, ni les deux.

L’industrie du whisky écossais (par l’intermédiaire de la Distiller’s Charity) contribue généreusement à une cause. La marchandise collective sera vendue aux enchères par Sotheby’s lors d’événements biennaux (le 3 décembre cette fois) et comprend des bouteilles uniques et ultra-rares sous le label « Distillers One of One » – 40 lots, allant de 500 livres sterling jusqu’à un demi-mil . Choisissez votre zone de confort et amenez Noël plus tôt cette année.

Plus près de chez nous et plus adapté à la consommation quotidienne, Beat a sorti des seltzers très décents. Je trouve que le concombre et la pastèque se chevauchent presque au fur et à mesure des saveurs, mais ils sont quand même assez bien cuits. C’est définitivement une façon amusante d’éclairer mon nouveau voyage à Goa quand je suis trop paresseux pour préparer un verre mais trop pointilleux pour boire du plonk.

Ensuite, il y a ceci, un gin qui vous laissera sobre. Sober Gin n’est pas mauvais, franchement, mais ce n’est pas du gin, si vous êtes un gin-head.

C’est un excellent mélange savoureux, qui peut supporter d’être dilué avec un mélangeur et il y aura des soirées (ou tôt le matin) où il faudra conduire ou manipuler de la machinerie lourde (comme une tronçonneuse, ne demandez pas pourquoi), et Sobre sera une bonne gorgée alors.

Écoutez, écoutez, il y a une nouvelle eau tonique en ville. Peer Drinks a été lancé avec quatre variantes et la plupart semblent bien fonctionner, rien d’inacceptable. Allez-y, ajoutez ceci à votre liste de curiosités pour votre prochaine soirée.

Alors que sur l’eau tonique, Svami remporte non seulement des distinctions internationales, mais vient de sortir des mélangeurs en édition limitée pour Glenmorangie, Belvedere et Hennessy, ce qui, pour une jeune marque indienne, est une grande réussite. Et ils se marient à merveille pour démarrer. J’attends toujours d’essayer le Wee Beastie d’Ardbeg, mais si vous le voyez, achetez-le.

Pour tout ce qui précède, vous devrez être équipé d’un excellent équipement et la boutique en ligne Cocktail Story pourrait être un bon endroit pour commencer votre recherche. Je sais combien les barmans ne jurent que par leur équipement ; alors équipez-vous convenablement pour votre prochaine soirée de mise en scène. Félicitations également à l’équipe CS pour avoir réalisé un parcours solide ces deux dernières années.

Je juge ouvertement les gens qui aiment le poisson sur leurs pizzas (anchois ? Bleh !) C’était si bon que c’est devenu ma seule raison de m’éloigner de la viande rouge. Et c’est ça.

Ils ont des ailes de poulet exceptionnelles, et maintenant ils ont ajouté un hamburger à la viande verte (lire végétalien) à leur menu. Maintenant, ce n’est pas un « hamburger impossible », mais c’est certainement faisable et je le choisirais certainement parmi de nombreux hamburgers végétariens.

Une de mes amies, dans ses efforts pour s’approvisionner en bonne huile de CBD, a réussi à désencombrer l’espace avec un joli produit – une version qui se décline en deux points forts et prétend résoudre de nombreux problèmes corporels allant des douleurs à l’indigestion et à l’insomnie. J’utilise Ashwadh depuis quelques semaines maintenant – cela ne crée pas de dépendance ni ne vous laisse planer ou incapable de fonctionner – et je dors (et rêve) définitivement mieux.

Trost est une autre marque d’huile de CBD, mais ils prétendent avoir des versions qui répondent à des problèmes spécifiques – une pour le sommeil, une autre pour les courbatures, etc. Ils les ont également sous forme de cigarettes qui, prétendent-ils, est une ancienne forme de traitement ayurvédique. Pour moi, il est toujours difficile d’inhaler du papier brûlant, mais cela atteint certainement le point (le calme) plus rapidement et est certainement un million de fois mieux que n’importe quelle marque de cancer commercial. Alors, essayez et faites le moi savoir.

L’écrivain est sommelier

