Entre deux gorgées : voici toutes les choses de Noël

C’est décembre et le temps est proche pour tout ce qui est Noël. Cela signifie simplement que vous pouvez emballer quelques calories supplémentaires et les cacher toutes sous des couches de vêtements chauds. Ce n’est pas seulement une excuse boiteuse ; c’est la tradition, et c’est la forme d’excuse la plus honorable, s’il en est.

J’ai été occupé à bricoler quelques choses, et voici ce que j’en ai pensé.

Les prémix cocktails se développent rapidement. Il semble que les jeunes entrepreneurs indiens soient dans une course aux boissons pour mettre en bouteille tout et tout ce dont ils peuvent rêver. Ceux-ci incluent les gins, les whiskies, les rhums, le mezcal et même les gorgées sans alcool. Bien que nous ayons bien fait avec les anciens trucs, l’espace des mélangeurs est, pour moi, complètement encombré et avec peu de choix valables.

Le cola Shunya reste le meilleur cola à essayer en dehors des marques grand public. Une autre catégorie que j’ai récemment expérimentée avec des bases de cocktails pré-mélangées où il suffit d’ajouter le spiritueux et voilà, Bob est ton oncle.

Ceux de Tipsy Tiger sont brillants et les cocktails de Jimmy sont également assez corrects. Une autre marque que l’on peut peut-être envisager est Lazy Cocktails & Co. En dehors de celles-ci, le reste, le cas échéant, n’est pas encore apparu sur mon radar de recommandation.

Alors que le reste du pays fait la fête, les magasins d’alcool de Delhi viennent d’ouvrir et la plupart des prix semblent être du côté positif. Les meilleures gorgées que j’ai bues ces derniers temps seraient la vodka Belenkaya (13 fois filtrée au charbon de bois pour une pureté inégalée), le bourbon Wild Turkey (notes classiques de crème brûlée avec une sensation en bouche moelleuse) et la tequila Patrón (fruitée et vibrante, il n’y en a tout simplement pas de meilleure et croyez-moi, j’ai essayé).

J’aime aussi les bières (peu importe la saison) et les meilleures de la saison sont le blé et le stout Simba, le blé belge Six Fields, la Kotsberg Pils, la Bira white et une dont je ne me lasse pas, White Rhino IPA.

Les thés de bien-être deviennent un autre grand tirage. J’espère qu’un jour les gens se réveilleront et réaliseront qu’il n’y a rien de plus détoxifiant pour votre corps à cause de leurs toxines dans votre corps, alors soit vos reins ont besoin d’un examen sérieux, soit vous êtes déjà à 6 pieds sous terre. Ce que nous avons vraiment, ce sont des placebos qui nous donnent l’impression qu’ils nous détoxifient.

Néanmoins, deux bonnes marques de thé que j’ai essayées récemment étaient le thé Kayos Immunity et le thé calmant bien-être de la collection Octavius ​​Elixir et je suis heureux qu’aucune d’entre elles n’ait revendiqué la désintoxication comme USP. Cela dit, ma tasse de thé préférée reste de TWG, ce qui fait ce que je ne peux qu’assimiler au caviar des thés.

Je viens de rentrer d’une retraite bien-être, Vana, près de Dehradun, et si vous n’en avez pas entendu parler, c’est surtout parce qu’ils n’en parlaient pas vraiment. Dire que c’est du super luxe serait évident mais manque encore.

Au lieu de cela, je dirai que leur niveau extrême d’attention aux détails et leur méticulosité dans les moindres détails ont laissé même la Vierge blasée et généralement dédaigneuse de toutes choses que je suis abasourdi et plus qu’agréablement surpris dans le plus positif. sens. Là, ça sonne juste.

Rien d’autre que j’ai visité dans notre pays, qui est actuellement géré par les marques hôtelières les plus grandes et les plus établies, ne se rapproche même de ce niveau de perfection et je suppose qu’il faut sortir du moule de l’emporte-pièce des procédures d’exploitation standard pour pouvoir pour servir ce niveau de soins et d’hospitalité.

Si vous pouvez prendre le temps, c’est ici que vous devriez vous diriger.

L’écrivain est sommelier

