2021 signifiait un défi commun pour Cali de pouvoir réaliser en personne la version 64 de sa foire traditionnelle. Qui est revenu dans les rues de la ville après la polémique qui a été provoquée dans l’édition 2020, menée de manière virtuelle et éclipsée par les constatations d’irrégularités présumées liées aux processus contractuels, juridiques et financiers.

Avec l’ouverture du Salsódromo le 25 décembre, a commencé ce qui est considéré comme le festival culturel, populaire et artistique le plus important des habitants de Cali, à la fois pour la visibilité des groupes culturels liés principalement à la salsa et à la musique alternative / indépendante, ainsi que pour sa grande contribution à l’activation artistique, entrepreneuriale et économique de la ville.

La Foire Cali 2021 se déroule parmi les grands, moyens et petits formats de présentations musicales, artistiques et culturelles, mais, Cela se fait également lors d’enquêtes du Parquet général pour un prétendu préjudice patrimonial enregistré dans l’exécution de la Foire virtuelle en 2020, dans laquelle ils ont été investis 12.600 millions de dollars, un chiffre proche de ce qu’il en coûte environ pour réaliser la version en présentiel de ce 2021.

L’enquête est actuellement en cours et plusieurs détails ne peuvent être rendus publics par le bureau du procureur général. Cependant, cette année Un rapport de cette entité était connu dans lequel il est question d’un préjudice présumé de 5 281 millions de dollars qui aurait été dépensé de manière injustifiée en paiements élevés aux artistes pour des concerts numériques, ainsi qu’en paiements élevés pour le développement d’autres types d’événements virtuels, laissant ainsi quelques doutes sur la version 64 et la manière dont les ressources publiques sont exécutées.

Que sont devenus les musiciens ?

D’autres inconvénients que vous avez eus Corfecali, les organisateurs de la Foire, sont passés autour de certains artistes invités à faire partie des présentations cette année. Plusieurs ont dû annuler en raison de problèmes de santé, comme cela s’est produit avec El Gran Combo, Rey Ruiz et d’autres artistes qui s’ajoutent à la liste ; mais à part ça, il y a un malaise car des musiciens emblématiques, comme le groupe Niche, n’ont pas été embauchés.

« Il semble qu’à un niveau plus élevé et plus de réalisations au niveau international, plus le drapeau flotte, plus l’angle visuel de ceux qui nous voient depuis leurs bureaux tirer les ficelles de la culture devient petit. C’est ainsi que les choses se passent, le nous sommes moins importants pour la maison que nous défendons et représentons avec tant d’amour », a-t-il déclaré dans son récit. José Aguirre, directeur du groupe Niche une fois la Foire commencée.

Après cela, Corfecali a précisé que le groupe n’avait pas été embauché car il n’avait pas pu parvenir à un accord sur les honoraires à payer pour sa présentation, car il dépassait le budget proposé par l’entité.

La réactivation culturelle et musicale comme espoir pour la ville

La Foire de Cali est devenue un espoir de réactivation qui fait converger la musique, l’art, les arts visuels et la mémoire en tant que moteur de l’entrepreneuriat, de la revitalisation artistique et économique.

Quelques exemples incluent les artistes qui font partie de l’Association des chanteurs de salsa, Asocasalsa, qui participent à la Foire avec leurs orchestres respectifs, ce qui signifie un gain économique pour les 20 groupes qui sont dans cette association.

D’un autre côté, 40 écoles de salsa ont participé au Salsódromo, 90 paires de danseurs de la vieille garde, 30 comparsas au défilé Cali Viejo et environ 10 écoles d’enfants de danse, des interventions qui mobilisent également les industries créatives de la ville.

Entre autres, le Secrétariat de la Culture de Cali exécute plusieurs stratégies de dynamisation culturelle à travers des événements alternatifs tels que La Fête des Branches, un événement d’arts intégrés qui a eu lieu entre le 26 et le 27 décembre en tant qu’offre parallèle à la Foire de Cali, développé au La Licorera Dance Center, qui a servi d’espace pour les genres urbains, le hip hop et le rap ensemble pour des interventions de break dance, des combats de coqs et cirque urbain.

L’offre musicale était accompagnée d’artistes et de groupes tels que : Mitú, Mabiland, Zalama Crew et Junior Zamora. PD’autre part, l’exposition photographique du collectif Human Canvas a également été présentée, qui explorait une proposition de resignification du corps à travers l’objectif photographique.

Le Festival avait également une section dédiée à la communauté geek de la ville avec des jeux de rôle en direct, de l’impression 3D en temps réel et la participation de groupes axés sur la massification de l’anime.

Est-ce une question de pandebono ? L’offre gastronomique

La participation de la gastronomie a été un autre élément fondamental puisque divers scénarios de la ville tels que la place du marché d’Alameda, l’est de Cali, le secteur historique de San Antonio, la région de Grenade et d’autres espaces décentralisés, ont généré une offre pour profiter de la saveur traditionnelle Vallée du Cauca.

« L’activation à différents points, l’articulation avec les différentes guildes et bien sûr, l’offre gastronomique variée (…) précieuse et très riche, ainsi que l’arrivée des visiteurs, font, surtout de cette version, une lumière fondamentale pour le développement des entreprises et, bien sûr, des lieux consolidés pour revigorer la Sultane », mentionne-t-il Mamie Prado, directeur de l’Association colombienne des restaurants. Acodrés, section Pacifique.

Por lo pronto, toda la oferta continúa en diferentes espacios descentralizados, animando a una ciudad a bailar y disfrutar de la reactivación cultural de esta Feria, evento que carga las cadenas de fantasmas, de los cuales, una ciudad espera respuestas para que puedan irse a réposer en paix.