Entre Hitman 2 et Overcooked !, le PS Plus de septembre est plutôt solide

Capture d’écran : IO interactif

Entre les cris déchirants de « Comment est-ce déjà septembre ! » et “Wow, 2020 Part II passe si vite et ça craint toujours”, a chuchoté une méga-entreprise multinationale l’appel de clairon des “jeux gratuits *”. Oui, plus tôt dans la journée, Sony a dévoilé les jeux PS Plus de septembre. Par rapport aux offres de certains mois récents, elles sont plutôt bonnes.

*Comme toujours, ces jeux ne sont gratuits que si vous avez un abonnement actif à PS Plus, qui coûte 10 $ par mois ou 60 $ par an.

Hitman 2 mène le peloton. La récente trilogie de jeux furtifs d’IO Interactive est sans aucun doute une trilogie de bangers – une concoction noble de comédie et d’art de la performance – mais Hitman 2 est sans doute l’entrée la plus forte. Parmi le classement définitif et définitivement scientifique de Kotaku des niveaux Hitman, ceux de Hitman 2 surpassent ceux de Hitman de 2016 et de Hitman 3 de cette année.

Hunter’s Arena: Legends est également inclus dans la liste des jeux PS Plus de ce mois-ci.

Après le lancement de la PlayStation 5 en novembre dernier, Sony a commencé à inclure des jeux PS5 uniquement dans le cadre de PS Plus, ce qui permet essentiellement à ceux qui ont la chance de marquer une PS5 de marquer trois jeux plutôt que deux. Des joyaux indépendants comme Maquette et Bugsnax ont été quelques faits saillants de l’année dernière.

Le jeu PS5 de ce mois-ci est trop cuit ! All You Can Eat, un package qui comprend à la fois les jeux et tout le contenu supplémentaire de la tristement célèbre série multijoueur de Team17 qui ruine le mariage. Non pas que ces jeux en aient vraiment besoin, mais Overcooked ! All You Can Eat amène les deux jeux à la référence 4K60 de nouvelle génération.

N’oubliez pas que même si vous n’avez pas encore sécurisé de PS5, vous pouvez toujours ajouter des jeux PS5 à votre bibliothèque de jeux PlayStation.

Vous aurez jusqu’au 6 septembre pour récupérer la récolte d’août : Plants Vs. Zombies: Battle for Neighborville, Tennis World Tour 2 et Hunter’s Arena: Legends, disponible sur PS4 et PS5. Les trois nouveaux jeux de septembre seront à gagner jusqu’au 4 octobre.