Entré le jeune homme qui s’est lancé depuis un feu de circulation dans l’aperçu de la finale de la Coupe

08/04/2021 à 16:01 CEST

sport.es

Le supporter de l’Athletic de Bilbao qui a heurté un feu tricolore le week-end dernier dans les agglomérations enregistrées à Bilbao à l’occasion de la Copa del Rey a été admis dans un hôpital avec une perforation pulmonaire causée par une côte cassée après la forte chute. Le supporter de l’équipe de Bilbao, qui espérait être étouffé par la foule, s’est précipité contre le trottoir.

Et bien qu’il se soit levé de son propre pied et ait continué comme si de rien n’était, des heures plus tard, il a commencé à ressentir de la douleur et a fini par être admis avec une douleur intense. Cela s’est passé dans la Calle Pozas, l’une des plus populaires de Bilbao, où un grand nombre de fans se sont rassemblés avant la finale. Le fan a été admis à l’hôpital de Galdakao.

Juan Mari Aburto, Maire de Bilbao, a regretté que les supporters n’aient pas respecté les mesures de sécurité: « Ils ne représentent personne. Ce n’est pas un jeu, ici on débat entre la vie et la mort, il y a beaucoup de gens qui sont morts et d’autres qui traversent c’est mal dans une unité de soins intensifs. «