Entre les gorgées: grâce à la deuxième vague de Covid, nous sommes de retour à la case départ – à la recherche de nouveaux endroits pour commander de la nourriture

Cette fois l’an dernier, nous venions d’entrer dans la pandémie et les points de vente F&B étaient en état de choc. Ils ne savaient pas ce qui se passait et combien de temps cela continuerait à se produire. Enfin, au fil du temps, ils ont tous appris à pivoter, passant de la restauration à domicile à la livraison à domicile et certains abandonnant même l’ensemble du modèle de sit-in et empruntant la voie de la cuisine en nuage. En août, nous commandions de la nourriture à la maison, car c’était quelque chose que nous avions toujours fait.

Avance rapide d’un an et – grâce en grande partie au Maha Kumbh et aux rassemblements électoraux, mais aussi de manière modeste à notre propre insensibilité collective avec le port de masques dans les lieux publics et la distanciation sociale générale – une fois de plus, la scène du dîner est réduite et nous sommes de retour à la case départ: rechercher de nouveaux endroits pour commander chez vous.

Mais avant d’y aller, je dois fièrement montrer mon voyage à Chennai où le point culminant a été d’organiser un délicieux dîner accompagné de Martell Cognac à OTR au Crowne Plaza. D’autres repas remarquables ont été pris à Pumpkin Tales avec des commandes sournoises de leur authentique restaurant chinois Zhoyu. Alors les gars, si vous êtes à Chennai, faites-en une étape incontournable pour le déjeuner et / ou le dîner. Avec des voyages réduits, c’est aussi proche d’un centre de colportage d’Asie du Sud-Est que vous aurez jamais.

En ce qui concerne le petit-déjeuner, dirigez-vous simplement vers Bread and Chocolate, une ramification de l’institution Auroville (mais avec une diffusion plus étendue), qui était si bonne que j’ai heureusement et volontairement annulé mes escapades idli-dosa régulières dans la ville pour leur tarif occidental, qui comprenait de riches croissants aux amandes et à la crème et une copieuse shakshuka.

De retour dans la capitale, voici comment je vais essayer de garder une longueur d’avance sur la courbe (commande de nourriture, mais aussi Covid-19) cette fois en passant commande auprès de ces services de livraison:

Pitaara Delivery Kitchen: De l’homme qui a préparé le tarif au Café Lota, puis au Café Monsoon, vient ce nouveau flambeau de la livraison à domicile indienne avec des plats couvrant toute la longueur et la largeur de notre nation. Une touche gentrifiée, mais toujours fidèle aux saveurs et assez légère en préparation dans l’ensemble, la nourriture du chef Udit Maheshwari vaut vraiment la peine d’être passée autour de la table familiale.

Beyond Design Bistro: C’est un assortiment de plats continentaux occidentaux et asiatiques du sud-est et, avant de le commander, c’était un gros drapeau rouge pour moi. Un espace peut-il rendre justice aux deux styles de nourriture, surtout quand ils peuvent être si différents? Eh bien, le menu se lisait comme un choix parmi les meilleurs tubes des deux continents, donc inutile d’ajouter, j’ai sur-commandé. Je me sentais bizarre de changer de cours d’européen à asiatique en un seul repas, mais dans l’ensemble, je dois le leur remettre, ils ont rendu justice à tous les plats, quelle que soit leur provenance. Son prix se situe dans le haut de la fourchette des dépenses courantes, mais la présentation et les produits méritent cette prime.

Etsu: Ces gars-là envoient des menus de dégustation – européens ou asiatiques – donc encore une fois, une peur potentielle, mais peut-être que l’expérience ci-dessus avait réinstallé ma foi. Mais j’ai fini par m’en tenir à un menu asiatique et c’était bon, globalement satisfaisant avec des saveurs somptueuses et conscientes même si elles étaient adaptées aux palais locaux. Les dimsums de poulet à l’huile de piment méritent une mention spéciale.

Fresh & Organic: Il s’agit d’un site d’agrégation et il stocke la gamme habituelle de produits d’épicerie de marques réputées, mais qui m’intéressait particulièrement étaient ses thés maison, en particulier le Kahwa, qui se présentait à la fois sous forme de poudre et non moulu (entier). format. Avec ce dernier, franchement, j’étais plus désireux de faire un gin infusé, mais d’une manière ou d’une autre, je me suis abstenu pour autant. Cela mis à part, le thé valait vraiment la peine d’être essayé et bien meilleur que les autres thés vendus sur le site.

Delicut: Il s’agit d’une marque qui conditionne des viandes sous vide dans des styles de préparation allant des ailes de buffle et des brochettes de yakitori à la poitrine de porc Teriyaki et aux galettes de hamburger d’agneau. Tout était très bien préparé et emballé. Leur USP, je suppose, serait un tarif à faible effort, de haute qualité et pourtant frais. Ça vaut vraiment le coup d’essayer.

L’écrivain est un sommelier

