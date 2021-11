Entre les gorgées : se réchauffer avant les fêtes de fin d’année

Plus près de nous, Royal Ranthambore, un blended whisky de l’écurie Radico Khaitan, est une avancée dans leur jeu. Très buvable seul et excellent avec des highballs, c’est un emballage amusant et abordable dans un emballage exquis.

La rafale de diwali est juste terminée, et je considère cela comme un échauffement pour la saison des fêtes. Alors maintenant, pour la course principale, voici une carte du parcours. Veuillez tracer votre chemin de manière responsable.

J’ai récemment eu l’occasion de faire l’expérience d’une superbe dégustation en ligne organisée par Balblair et facilement l’un des événements les plus mémorables de 2021. Nous avons goûté quatre variantes de ce single malt exquis qui est encore plus pur que ce que je pensais au moment où je suis né – pas de couleur De plus, aucune mise en garde, juste des déclarations d’âge (12, 15, 18 et 25). John MacDonald, leur directeur de distillerie, a montré quatre drams stylistiquement très différents et nous a raconté l’histoire qui se cache derrière tous.

De l’Écosse aux États-Unis d’Amérique, les bourbons continuent de dominer les charts de popularité. Malheureusement, nous n’en avons pas beaucoup en Inde (pour le moment, et je pense que cela changera très bientôt pour le mieux), mais en attendant, nous avons une marque exemplaire : Wild Turkey. Je vous en dirai plus à ce sujet, mais laissez-moi juste ajouter ce petit factoid. Saviez-vous que Matthew McConaughey est leur directeur créatif ? Du coup, plus personne ne semble vouloir de notes de dégustation.

Pendant ce temps, Glenmorangie La Santa emmène les finitions en bois sur une toute autre planète. Des fûts de sherry et de vin doux à un Tokaji (appelé « Gâteau »), je ne sais tout simplement pas quand arrêter de les collecter. Et puis il y a Ardbeg à l’extrémité la plus douce de l’échelle pour ceux qui aiment quelque chose qui, quel que soit leur sexe, ajoutera une note rauque sexy à votre voix.

Un Cognac « audacieux » pour toutes les bonnes raisons, Martell est un joli petit numéro à siroter lorsque le temps se radoucit. Martell VS est assez fruité avec des couches de crème et un peu de fumée; personnellement, j’aime l’avoir seul avec des préparations riches ou mélangé à de l’eau tonique comme apéritif rafraîchissant.

Une belle gorgée croustillante et fruitée, le champagne Mumm fonctionne très bien pour commencer une soirée, mais aussi bien lorsqu’il est associé à des aliments aussi divers que des sushis aux brochettes et un large éventail entre les deux. La forte proportion de vins de réserve et la richesse du Pinot Noir contribuent à atteindre cette polyvalence unique.

Les gens, si vous achetez toujours du soda club sous quelque forme que ce soit (bouteilles ou canettes en plastique à usage unique), alors ne m’invitez jamais. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne se contente pas de passer à M. Butler – cela fait un meilleur soda avec un pétillant plus fin qui est plus persistant et le tout est moins cher que les trucs commerciaux en bouteille. Et c’est mille fois mieux pour l’environnement que tout ce qui existe. Alors s’il vous plaît, allez-y et prenez-en un.

Smoke Aniseed Vodka est une marque locale qui fait de bonnes choses, et leur vodka à l’anis est un bon argument pour les spiritueux aromatisés qui sont excellents juste avec du soda ou peuvent être transformés en cocktails. C’est un bon produit à avoir sur votre étagère et l’emballage haut de gamme n’est jamais à sa place.

Sepoy & Co fait un excellent tonique, mais ses limonades sont tout aussi dignes d’attention. De bonnes gorgées sobres surtout lorsque l’on soigne une gueule de bois.

Personnellement, mon meilleur remède contre la gueule de bois est la bière. Simba a toujours été présent avec ses Wit et Stout et les deux offrent un aspect tactile. J’en ai toujours à la maison et non je ne crois pas que les hivers ne soient pas propices à déguster une infusion froide. Si quoi que ce soit, je les trouve encore plus rafraîchissants.

L’écrivain est sommelier

