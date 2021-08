Entre les larmes Pourquoi Jorge Falcón se retire des spectacles ? | Instagram

“Je n’aimerais pas monter sur scène avec un réservoir d’oxygène”, Jorge Falcón, récemment apparu sur une émission YouTube et a annoncé son retraite des scènes, les émotions ont pris le dessus et elle a fondu en larmes.

L’un des comédiens les plus appréciés et acclamés à la télévision est Jorge Falcón, qui a gagné l’affection et la sympathie d’un large public en leur insufflant son esprit et sa bonne humeur, cependant, le comédien annonce que son cycle doit se terminer. Il y a une raison importante !

Sans aucun doute, l’annonce serait accompagnée d’un moment d’émotion dans lequel le génie de la « bonne humeur », Jorge Faucon, a éprouvé devant les caméras une grande nostalgie du travail qu’il accomplit depuis plusieurs années : “Je préfère me retirer invaincu” a-t-il commenté en partageant une belle réflexion.

Qu’est ce que la vie? La vie est une comédie pour ceux qui la vivent et une tragédie pour ceux qui la ressentent, il faut donc la vivre, en profiter, disait le célèbre.

Sans doute, une grande partie du public se souvient d’une partie des premières lignes qu’il interprétait à sa sortie de scène :

Je suis Jojojorge Falcón, rire est mon métier “… Je suis comédien, artiste, chanteur si seulement je peux devenir son ami, je suis qui je suis, Jojojorge Falcón”, ce qui le caractérisait en plus de son style particulier de narration blagues et anecdotes.

C’est au milieu d’une interview pour l’émission de Faisy sur Unicable que le comédien a révélé plus de détails sur sa décision, mais au milieu de celle-ci un grand nombre de messages feraient pleurer la star du divertissement.

Personnellement, je n’aimerais pas monter sur scène pour travailler avec une bouteille d’oxygène ou avec des béquilles. À moi parce que chacun a sa façon de penser et de vivre, mais je préfère rester invaincu, plein d’amis, de santé, a déclaré Falcón.

L’éminent comédien, “Jojojorge Falcón”, est l’un des génies de la bonne humeur qui appartient à la soi-disant “old school” a conquis la scène, faisant rire le public, notamment pour ses gestes osés et ses blagues, il était membre de quelques programmes du bar comique de la télévision comme “Humor es … Los Comediantes”.

Il ne faut pas oublier que Jorge Falcón est l’une des figures qui a décidé de suivre la technologie donc il a aussi diverses chaînes sur certaines plateformes comme YouTube, Tik Tok, ceci pour que son public ne l’oublie pas complètement : les gens se souviennent que j’existe et que je les aime », dit-il.

Quant aux spectacles vivants, il a également partagé la raison pour laquelle il a décidé de conclure cette étape :

Les visites sont ce qui vous fatigue, car il arrive un moment où vous ne facturez pas ce que vous faites, mais les transferts, a-t-il déclaré.

Pendant les 50 ans de sa carrière, Jorge Falcón, profiterait des miels de la gloire et des applaudissements du public et souligne que le travail du comédien est quelque chose de très gratifiant : “C’est quelque chose de si beau et quand on aime ce qu’on fait vous ne le voyez pas comme du travail », a-t-il ajouté.

Cependant, après une carrière prolifique, le propriétaire du théâtre Foro Falcón a révélé qu'”il se sent déjà fatigué” et veut profiter un peu plus de sa famille, selon le journaliste Gustavo Adolfo Infante.

J’ai écrit des livres, j’ai travaillé dans toute la république… Je pense qu’il est temps de dire à la famille “me voici”, a-t-il ajouté.

Il faut dire que ses adieux ne se feront pas seulement comme ça avec une annonce puisque, avant le dernier au revoir, il dit qu’il envisage de réaliser un “Farewell Tour” qui comprendra divers endroits du pays et des Etats-Unis.

Au milieu de l’annonce, il a anticipé quelques dates : le 30 juillet à Tlalnepantla, le 18 septembre à Phoenix en Arizona où il rejoindra également un autre de ses collègues, Teo González et les Indiens Brayan et Rogelio Ramos.

Cela peut vous intéresser Avec un message émouvant, Eugenio Derbez licencie Sammy Pérez

Cela peut vous intéresser Galilea Montijo est-il fermé ? Elle était invitée sur Hoy!

Cela peut vous intéresser Seuls quatre survivraient ! VLA licencierait les conducteurs